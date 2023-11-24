Eve Gelir Gelmez Kıyafetlerinizi Değiştirmelisin! Ciddi Sağlık Sorunlarını Doğurabilir

Uzun bir iş saati sonrası eve girdiğinizde divana uzanıp iş yorgunluğunuz geçmesi için bir süre bekliyor olabilirsiniz ama uzmanlar damarlarınızın sağlığı gibi sağlık sorunlarınızın oluşabileceği hakkında uyarıyor. Bu gerçekten sağlıklınız açısından ciddi sorunlar doğurabilir. Uzmanlara göre eve gelir gelmez neden kıyafetlerinizi değiştirmeniz gerektiğini araştırdık ve bunu sizinle paylaşmak istedik.

1. Damarlarınız İçin Daha İyidir

En sevdiğiniz skinny jean pantolonlar sizi kesinlikle muhteşem gösterebilir ancak eve döndüğünüzde onları çıkarmazsanız sağlığınıza hiçbir faydası olmayacaktır. Dışarı çıkarken giydiğimiz kıyafetler evdeki rahat kıyafetlere göre çok daha dar olduğundan kan dolaşımınızı olumsuz etkileyebilir. Kısıtlayıcı giysiler kan akışını yavaşlatabilir ve sürekli giyerseniz damarlarınıza zarar verebilir.

2. Evinize Bakteri Getirebilirsiniz

Bütün gün aynı kıyafetlerle kalarak hastalanamazsınız, ancak yine de evinize çeşitli enfeksiyonlara neden olabilecek mikroplar getirme ihtimaliniz vardır.

Bu bakterilerden bazıları arasında solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyen Acinetobacter ve vücudun farklı yerlerinde iltihaba neden olabilen ve birçok ilaca dirençli Staphylococcus aureus yer alıyor. Her ne kadar doktorlar, bu bakterileri kıyafetlerinizle evinize taşıma konusunda fazla endişelenmemeniz gerektiğine inansa da , bunlardan etkilenmeniz yine de mümkündür ve en iyi çözüm, evinizde dışarıda kıyafetlerinizle dolaşmamak olacaktır.

3. Vücutta Sivilcelere Neden Olabilir

Omuzlarınızda veya sırtınızda can sıkıcı sivilceler varsa giyim tarzınıza daha yakından bakmak isteyebilirsiniz. Sentetik kumaşlardan yapılan giysiler çekici görünse de cildinizin nefes almasına izin vermez ve ısıyı vücutta hapsederek sivilcelere neden olur.

Boynunuzdaki veya göğsünüzdeki sivilcelerin bir başka nedeni de eve geldiğinizde spor kıyafetlerinizi giymeme alışkanlığınız olabilir. Atletik kıyafetler, egzersiz yaparken kendinizi iyi hissetmeniz için tasarlanmıştır ancak spor salonu seansınız bittikten sonra çıkarmazsanız gözeneklerin ve siyah noktaların tıkanmasına yol açabilir.

4. Mide Sorunlarına Yol Açabilir

Belinize doğru baskı yapan dar giysiler, rahatsızlığın çok ötesinde sağlık sorunlarına neden olabilir. Karın üzerine baskı yapan giysiler, en yaygın bağırsak şikayetlerinden biri olan asit reflü de dahil olmak üzere çeşitli sindirim sorunlarını tetikleyebilir. En sevdiğiniz dar kot pantolonunuzdan veya kalem eteğinizden vazgeçemiyorsanız, bunları günlük olarak giymemeye çalışın ve eve gelir gelmez üzerinize rahat bir şeyler giyin.