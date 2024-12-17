Fast Food beyni zehirliyor: Öğrenme kaybı ve hafıza sorunlarına yol açıyor!

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel, Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen “Beslenme Beyin İlişkisinde Yağ, Kas ve Karaciğerin Rolü” panelinde, fast food ve sağlıksız beslenmenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı.

Panel sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yüksel, yeme alışkanlıklarının sadece fiziksel bir ihtiyaç olmadığını, aynı zamanda duygusal bir yönü de olduğunu belirtti.

“FAST FOOD BAĞIMLILIK YARATIYOR”

Fast food besinlerin içerdiği bazı maddelerin insanları daha çok yemeye teşvik ettiğine dikkat çeken Yüksel, bu durumun bağımlılık benzeri bir döngü yarattığını söyledi. Yüksel, şu ifadeleri kullandı: “Tatlandırıcı unsuru içeren besinler mümkün olduğunca tüketilmemeli. Tencere yemeklerinin yeniden alışkanlık haline getirilmesi gerekli. Sağlıklı beslenme, hem beyin sağlığı hem de bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşıyor.”

YAĞ DOKUSU BEYİN FONKSİYONLARINI ETKİLİYOR

Fast food beslenmenin yağ dokusunu artırarak vücutta hormonal dengesizliğe neden olduğunu ifade eden Yüksel, bu durumun beyin fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Yüksel, yağ dokusundan salgılanan leptin hormonuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: “Yağ dokusu arttıkça, leptin hormonu (tokluk hormonu) da artıyor. Normalde leptin, beyinde doyma sinyalini iletir. Ancak leptin miktarı belli bir düzeyin üzerine çıktığında doyma merkezi çalışmamaya başlıyor. Beyin tokluk sinyalini algılayamıyor ve açlık hissi devam ediyor. Bu durum obeziteye neden oluyor. Aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da etkileyerek öğrenme bozuklukları ve hafıza sorunlarına yol açıyor.”

NÖROLOJİK HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Fast food tüketiminin şeker metabolizmasını bozduğunu vurgulayan Yüksel, bu durumun ilerleyen yaşlarda Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Yüksel, “Fast food türü beslenme sadece kilo sorununa yol açmıyor, aynı zamanda beyin sağlığını tehdit ediyor. Özellikle öğrenme bozuklukları, hafıza problemleri ve Alzheimer gibi hastalıklarla ilişkilendiriliyor.” dedi.

SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİSİ: TENCERE YEMEKLERİNE DÖNÜŞ

Yüksel, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması için tencere yemeklerinin yeniden günlük hayatın bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Fast food tüketiminin kontrol altına alınarak, beyin sağlığına olumlu katkı sağlayacak doğal ve sağlıklı besinlere yönelmenin önemini dile getirdi.