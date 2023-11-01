Fazla Tüketildiğinde Enkaza Yol Açan Gıdalar! Ses Tellerine Zarar Veriyor…
Bu gıdaları sakın fazla tüketmeyin! Fazla tüketilmesi durumunda sağlığa zararlı olan gıdalar! Tüketirken dikkat edin! İşte fazlası enkaza yol açan gıdalar…
Editör: Selime Albayrak
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Çay: Fazla içildiğinde; baş ağrısı, mide bulantısı, kansızlık ve kalp çarpıntısı yapabilir.
Kırmızı Pancar: Fazlası ses tellerine zarar verebilir. Ayrıca karaciğerin zarar görmesine sebep olabilir.
Su: Fazla su tüketildiğinde vücuttaki sodyum dengesi bozulur ve ölümcül tehlikelere yol açar.
Havuç: Fazla tüketilmesi durumunda cilt renginizi sarımsı ya da turuncumsu bir renge dönüştürebilir.