Fazla tuvalete gittiğinizi mi düşünüyorsunuz? Genç yaşta Parkinson hastalığına yakalanmış olabilirsiniz

Parkinson's UK hayır kurumuna göre, çok daha erken ortaya çıkabilecek birkaç işaretleri var.

Buna uyku sorunları, koku alma duyunuzu kaybetme ve depresif veya endişeli hissetme dahildir.

Ayrıca el yazınızın daha küçük olduğunu fark edebilirsiniz. Bu, haftalık alışveriş listenizi yaparken dikkat edebileceğiniz bir şeydir.

İşte hastalığın en yaygın 10 erken belirtisi.

1- UYKUNUZ İLE İLGİLİ SORUNLAR

Uzmanlar, Parkinson hastalarında gece sorunlarının yaygın olduğunu söylüyor.

Sertlik, ağrı ve huzursuz bacak sendromu gibi semptomlar nedeniyle uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları yaşama olasılıkları daha yüksektir.

Gün boyunca yorgun ve uykulu hissetmek de bu nedenle normaldir.

2- KOKU ALMA DUYUSUNU KAYBETME

Parkinson's UK, Parkinson hastası birinin koku alma duyusunun eskisi kadar güçlü olmadığını veya tamamen kaybolduğunu fark edebileceğini söylüyor.

3- DAHA KÜÇÜK EL YAZISI

Başka bir belirtisi olan işaret, daha küçük el yazısıdır. ya daha önce olduğundan daha küçük ya da bir sayfada giderek küçülüyor.

Bunun nedeni, beyindeki değişikliklerin hareketlerin azalmasına veya eskisinden daha az güçlü olmasına neden olabilmesidir.

4- BAĞIRSAKLARINIZ İLE İLGİLİ SORUNLAR

Parkinson's UK, uyarı vermeden hemen tuvalete gitme ihtiyacı veya gece boyunca sık sık tuvalete gitme ihtiyacı gibi aşırı aktif tuvalet ihtiyaçlarının, belirtilerinin Parkinson hastalarında en yaygın mesane semptomları olduğunu söylüyor.

5- DEPRESYON YAŞAMAK

Depresyon, aşırı üzüntü duyguları veya uzun süre duygusal bir "boşluk" duygusu ile karakterize edilebilir.

Bu, Parkinson hastalarında diğer semptomlardan aylar önce ortaya çıkabilir.

6- ENDİŞELİ HİSSETMEK

Endişe, huzursuzluk veya korku gibi erken aşamalarda da yaygındır.

Bu kısmen, hastaların uzun vadeli bir sağlık durumuyla yaşamakla ilgili endişelerinden kaynaklanmaktadır.

Parkinson's UK'ye göre, kaygının en yaygın semptomları şunları içerir: korku hissi, sürekli endişe veya konsantre olmada zorluk, terleme, çarpma veya hızlı kalp atışları (çarpıntı), nefessiz kalma hissi, baş dönmesi veya titreme.

7- YORGUNLUK

Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk, Parkinson hastalarının yaklaşık yarısını etkiler.

Beyindeki kimyasal değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir, ancak durumun diğer semptomları veya özellikleri ile de ilişkili olabilir.



Günden güne önemli ölçüde dalgalanabilir, bu nedenle birisi bir gün enerji dolu hissedebilir, ancak ertesi gün bitkin düşebilir.

Yorgunluk kendini fiziksel ve zihinsel olarak da gösterebilir, bu nedenle bazı insanlar ara vermeden uzun süre konsantre olmayı zor bulur.

8- KONTROL EDİLMEYEN EYLEMLER

Parkinson'un daha tipik bir semptomu titremedir. Vücudun bir bölümünü etkileyen kontrol edilemeyen hareketleri, parkinson hastalığı belirtileri olabilir.

Genellikle bu, kolun geri kalanına veya vücudun aynı tarafındaki ayağa "yayılmadan" önce elde sallanma olarak başlar.

9- YAVAŞ HAREKET

Parkinson's UK, bradikinezi olarak da bilinen hareket yavaşlığının, Parkinson hastalarının bir şeyleri yapmasının daha uzun sürdüğü anlamına gelebileceğini söylüyor.

Örneğin, koordinasyon ile mücadele edebilirsiniz, yürümek daha çok bir karışıklığa dönüşebilir veya yürüme hızı yavaşlayabilir.

Ödeme sırasında ödeme yapmak veya otobüs durağına yürümek gibi günlük görevlerin daha uzun sürebileceğini de sözlerine ekledi.

10- ESNEKLİK VE KRAMPLAR

Sert kaslar, bükülmezlik ve kramplar gibi katılıklar, ortaya çıkan ilk işaretlerden bir diğeridir.



İnsanlar yazı yazmayı, düğmeleri iliklemeyi, yataktan kalkmayı veya ayakkabı bağlarını bağlamayı her zamankinden daha zor bulduklarını fark edebilirler.