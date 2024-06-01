Fenilketonüri hastalığı korkutuyor! Dikkat! Kalıcı zeka geriliğine neden oluyor
Genetik fenilketonüri (PKU) hastalığı ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Erken teşhis ve tedavisinde topuk kanı taramalarının hayati önem taşıdığı belirtilen fenilketonüri hastalığı kalıcı zeka geriliği ve beyin hasarına neden olabiliyor. İşte ayrıntılar...
1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü dolayısıyla Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Asburçe Olgaç Kılıçkaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Fenilketonüri (PKU) hastalığıyla ilgili konuşan Doç. Dr. Asburçe Olgaç Kılıçkaya, bunun genetik geçişli, metabolik bir hastalık olduğunu anlattı.
Fenilketonüri hastalığının bir protein yapıtaşı, amino asit olan fenilalanin vücutta dönüştürülememesi ve kanda birikmesi sonucu ortaya çıktığını belirten Kılıçkaya, hastalıkla dünyaya gelen bebeklerin başlangıçta herhangi bir belirti göstermediğini söyledi.
Doç. Dr. Asburçe Olgaç Kılıçkaya, "Şayet bebek erken dönemde tanı almaz ve tedaviye başlanmazsa ilerleyen zamanda beyin gelişiminin etkilendiği ciddi problemler ortaya çıkıyor. Yürüme, oturma, konuşma geriliği, başını tutamama, baş çevresi küçüklüğü, davranış problemleri gibi durumlarla karşılaşılıyor." ifadesini kullandı.