Fenilketonüri hastalığı korkutuyor! Dikkat! Kalıcı zeka geriliğine neden oluyor

Fenilketonüri hastalığının bir protein yapıtaşı, amino asit olan fenilalanin vücutta dönüştürülememesi ve kanda birikmesi sonucu ortaya çıktığını belirten Kılıçkaya, hastalıkla dünyaya gelen bebeklerin başlangıçta herhangi bir belirti göstermediğini söyledi.