Fucidin krem ne işe yarar? Fucidin krem kullanımı ve 2026 fiyatı
Fucidin krem, ciltteki enfeksiyonlarda en çok tercih edilen antibiyotik kremlerden biri olarak öne çıkıyor. Hangi durumlarda işe yaradığı ve hangi hastalıklarda kesinlikle kullanılmaması gerektiği merak ediliyor.
Fucidin krem, etken maddesi fusidik asit (sodyum fusidat) olan ve reçeteyle dermatolojik kullanımda yer alan topikal antibiyotik bir kremdir. Bu ilaç, deride bakteri kaynaklı enfeksiyon görülen alanlarda uygulanarak enfeksiyonun yayılmasını ve bakterilerin çoğalmasını önlemeye yardımcı olur.
HANGİ CİLT SORUNLARINDA KULLANILIR?
Uzman kaynaklara göre Fucidin krem genellikle şu bakteriyel enfeksiyonlarda tercih ediliyor:
İmpetigo: Bulaşıcı, kabuklu ve irinli cilt lezyonları
Enfekte dermatit veya egzama: Bakteri eklenmiş iltihaplı cilt durumları
Hassas kıl kökü enfeksiyonları (folikülit) ve iltihaplı tırnak çevresi: Bakteri tarafından tetiklenen iltihaplarda
Enfekte yaralar, kesikler veya yanıklar: Bakteriyel enfeksiyon riski bulunan cilt lezyonlarında
Bakteri kaynaklı sivilce, akne: Bazı durumlarda bakteriyel akne komponenti için reçete edilebiliyor (doktor kararıyla)
Bu krem bakteri kaynaklı iltihap ve enfeksiyonlarda etkinlik gösterir; bakterilerin protein sentezini engelleyerek çoğalmalarını durdurur.
HANGİ SORUNLARDA KULLANILMAMALI?
Uzmanlar ve ilaç rehberleri, Fucidin kremin her cilt sorunu için uygun olmadığını vurguluyor:
Viral enfeksiyonlar (örneğin uçuk): Antibiyotik etki göstermediği için kullanılmaz
Mantar enfeksiyonları: Mantarlar antibiyotiğe duyarlı olmadığından etkisizdır
Sadece kozmetik amaçlı sivilce veya lekelerde doktor önerisi olmadan kullanılmamalı
KULLANIM VE DİKKAT
Fucidin krem haricen (cilt üzerine) uygulanır ve genellikle doktor reçetesine göre günde birkaç kez kullanılır. Özellikle gözle temasından kaçınılmalı; temas ederse bol suyla yıkanmalıdır.
YAN ETKİLERİ
Kullanımda nadiren uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık, yanma veya kaşıntı gibi reaksiyonlar görülebilir. Seyrek olarak döküntü veya cilt şişmesi gibi durumlar rapor edilmiştir.
FİYATI NE KADAR?
Türkiye’de Fucidin %2 20 g krem, reçeteli olarak satılıyor ve eczane perakende satış fiyatı yaklaşık 132,81 TLseviyesinde yer alıyor. SGK kapsamında ödenebilen ilaçlar arasında bulunabiliyor.