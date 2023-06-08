12 garip ve gizemli hastalık
İnsan vücudu üzerinde yüzyıllardır yapılan çalışmalara rağmen, birçok vaka hala keşfedilmemiş veya bugün keşfedilmiştir. Garip olayların listesi arasında bu son derece nadir ve garip hastalıklar var.
12- KURTADAM SENDROMU
Kurtadam Sendromu olarak da bilinen hipertrikoz , yüz de dahil olmak üzere bir kişinin vücudunun herhangi bir yerinde aşırı tüy büyümesi ile karakterize edilir . Saç büyümesi o kadar kalın ki, kişi bir kurt adama benzeyecektir. Aşılar sayesinde birçok hastalık ortadan kaldırılmış olsa da, bu durumun nedeni bilinmemektedir ve semptomları yönetmek için mevcut bir tedavi veya tedavi yoktur.
Semptomlar şunları içerir:
Lanugo - yeni doğmuş bir bebeğin vücudundaki gibi çok yumuşak ve ince tüyler. Genellikle pigment içermez.
Terminal - saç uzun ve kalın ve genellikle çok koyu.
Vellus - saç kökleri kısadır. Ayak tabanlarınız, kulaklarınızın arkaları, dudaklar ve avuç içi dışında veya yara dokusu dışında herhangi bir yerde bulunabilir.\
11- PİKA SENDROMU
Pikası olan kişiler, besin değeri olmayan yiyecekleri zorunlu olarak yerler. Bu maddeler buz kadar zararsız ve kurumuş boya, tebeşir ve metal parçaları kadar zehirli olabilir. Bu bozukluk en sık çocuklarda, hamile kadınlarda ve zihinsel engelli kişilerde görülür. Olağandışı isteklerin, vücudun düşük besin seviyelerini yenilemeye çalıştığının bir işareti olabileceği söylenir.
Hangi besinlerin eksik olduğunu görmek için laboratuvar testleri gibi uygun tedavi için birkaç adım atılabilir. Psikolojik bir sorundan kaynaklanıyorsa psikolojik değerlendirme yapılabilir.
10- PARAZİTİK İKİZ
Parazitik ikizlenme, hamilelik sırasında fetüslerden birinin gelişimi durduğunda gerçekleşir. Parazit ikiz diğer fetüse bağlıdır ve tanınabilir vücut parçaları geliştirebilir. Bugüne kadar, araştırmacıların incelemesi için bu fenomenin nadir belgelenmiş vakaları var.
9- ALKAPTONÜRİ
Siyah İdrar Hastalığı olarak da bilinen alkaptonüri, vücutta homogentisik asit adı verilen bir kimyasalın birikmesiyle sonuçlanan ve dokuları koyu lekeleyen kalıtsal bir hastalıktır. Ek olarak, bu durum vücudun , vücut pigmentasyonundan sorumlu olan tirozin ve fenilalanin adı verilen iki amino asidi tamamen parçalamasını engeller . Ne yazık ki, bu durumun henüz bir tedavisi/tedavisi yoktur.