12 garip ve gizemli hastalık

12- KURTADAM SENDROMU

Kurtadam Sendromu olarak da bilinen hipertrikoz , yüz de dahil olmak üzere bir kişinin vücudunun herhangi bir yerinde aşırı tüy büyümesi ile karakterize edilir . Saç büyümesi o kadar kalın ki, kişi bir kurt adama benzeyecektir. Aşılar sayesinde birçok hastalık ortadan kaldırılmış olsa da, bu durumun nedeni bilinmemektedir ve semptomları yönetmek için mevcut bir tedavi veya tedavi yoktur.

Semptomlar şunları içerir:

Lanugo - yeni doğmuş bir bebeğin vücudundaki gibi çok yumuşak ve ince tüyler. Genellikle pigment içermez.

Terminal - saç uzun ve kalın ve genellikle çok koyu.

Vellus - saç kökleri kısadır. Ayak tabanlarınız, kulaklarınızın arkaları, dudaklar ve avuç içi dışında veya yara dokusu dışında herhangi bir yerde bulunabilir.\