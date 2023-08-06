Gebelik planlayan çiftlerin doktor kontrolünden geçmeli: Endokrinolog Füsun Salgür açıkladı!

Endokrinolog Füsun Salgür gebelik planlayan kadınları hormon sağlığı açısından uyardı. Birçok hormonal bozukluğun infertiliteye (kısırlık) neden olabildiğini belirten Salgür, şu sözleri kullandı:

- Yine kontrolsüz diyabet, tiroid fonksiyon bozukluğu gibi durumlar tedavi edilmediğinde tehlikeli durumlar ortaya çıkabiliyor. Hem gebeliğin sağlıklı gelişmesi hem de gebelik sürecinde anne ve bebeğin sağlığı için bazı endokrin testlerini yaptırmakta yarar var.

HORMONOL TAKİBİN YAPILMASI

Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Salgür hormon sağlığının önemini annelik planlayan kadınlar açısından değerlendirdi. Salgür, hormonların yani endokrin sistemin vücudumuzdaki tüm organları ve sistemleri yönettiğini hatırlattı. Vücudumuzdaki sistemlerin düzgün çalışmasının endokrin sisteminin düzgün çalışmasına bağlı olduğunu ifade eden Salgür, halk arasında kısırlık olarak tabir edilen infertilitenin nedenleri arasında bazı hormonal bozuklukların yer aldığını vurguladı. Hormonal bir bozukluk varsa gebelik öncesinde tespitinin ve tedavisinin, gebelikte de takibinin yapılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Salgür şöyle konuştu:

- Öncelikle tiroid fonksiyon bozuklukları açısından özellikle anne adaylarında gebelik öncesinde de, gebelik sırasında da değerlendirme yapılması uygun olur. Çünkü tiroid fonksiyon bozukluğu olan kişilerin bir kısmında infertilite riski de mevcuttur. Özellikle hastada hiperitroidi ya da hipotiroidi gibi tiroid hormon salgılanmasında bozukluk saptanmış ise bu süreç tedavi edilmeden hastanın gebe kalması sıklıkla zordur ve gebelik süreci bir şekilde gelişir ise riskli olabilir. Bu nedenle gebelik planı olan hastalarımızda, gebelik öncesi tiroid hastalıkları açısından endokrinolojik değerlendirme gerekli ve uygundur. Gebelik öncesi ya da sırasında tiroid fonksiyon bozukluğu saptanan hastaların gebelik sürecinde de bir endokrinolog tarafından yakın takibi ve gerekli ise tedavisi uygundur.

"İNFERİLİTEYE NEDEN OLABİLECEK DİĞER NEDEN İSE OBEZİTEDİR"

“Gebelik planı yapan kadınlarda infertiliteye neden olabilecek diğer bir neden ise obezitedir” uyarısında da bulunan Salgür, şu ifadeleri kullandı: