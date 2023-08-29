Gece yeme bozukluğu sendromu nedir? Gece yeme bozukluğu sendromunun sebepleri neler? Gece yeme bozukluğu sendromu nasıl tedavi edilir?

Vücudumuzun biyolojik ritimleri, uyku düzeninden beslenme saatlerine kadar birçok alanda etkili olabilir. Gece yeme bozukluğu sendromu da bu ritimlerin bozulduğu bir sağlık sorununa işaret ediyor. Gün içindeki yeme düzenini altüst eden bu sendrom, sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda duygusal durumumuzu da olumsuz etkileyebilir.

GECE YEME BOZUKLUĞU SENDROMU NEDİR?

Vücudumuzun uyku düzeni gibi, yemek saatlerinin de bir ritmi bulunmaktadır. Benzer şekilde akşamları uyuyup sabahları kalktığımız gibi, metabolizmanın en hızlı ve erken saatleri de sabahlarıdır. Bu nedenle erken kalkmak ve kahvaltıyı hızla takiben yapmak, metabolizmanın hızını artırmak açısından oldukça önemlidir.

Kahvaltı sonrasında ise, öğünler arasında altı saatten fazla zaman geçmemesine dikkat etmek gerekir. Ancak gece yeme sendromu olan kişiler, genellikle bu düzene uyum sağlayamazlar. Gece yeme sendromu, sabahları tok uyanma, kahvaltıyı erteletme, akşamları aşırı yeme ve uyku bölünmeleri gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu sendrom, günlük kalorinin en az %50'sinin akşam yemeği sonrası yapılan atıştırmalarla alınması, haftada en az üç gece bu şekilde uyanıp yüksek kalorili atıştırmaların tüketilmesi ve bu durumun üç ay boyunca devam etmesiyle teşhis edilir.

GECE YEME BOZUKLUĞU SENDROMUNUN SEBEPLERİ NELER?

Gece yeme sendromu, yemek sonrası suçluluk, stres, gerginlik gibi duygusal durumlarla birlikte görülebilir. Bu sendromun nedenleri arasında uyku düzensizliği, psikolojik sorunlar (depresyon, anksiyete), hormonal dengesizlikler gibi faktörler yer almaktadır.

GECE YEME BOZUKLUĞU SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi yöntemleri arasında öncelikli olarak altta yatan nedenin belirlenmesi gereklidir. Psikolojik veya hormonal kökenli olabilir. Bu noktada, stres faktörlerinden kaçınılması ve gece yemeye neden olan besinlerin kısıtlanması önemlidir.

Akşam saatleri metabolizmanın yavaşladığı dönemdir, bu nedenle fazla yemek kilo alımına yol açabilir. Bu sorunun çözümü için öncelikli olarak beslenme düzeninin dengeye getirilmesi gereklidir. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak, metabolizmayı dengelemeye ve duygusal yeme ataklarını azaltmaya yardımcı olabilir.