Genç yaşta kalp krizi neden artıyor? Uzman isim o belirtilere dikkat çekti

Medical Park Ankara Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mert Aker, kalp krizi vakalarında genç yaş grubunda göreceli bir artış yaşandığına dikkat çekti. Kalp krizinin sadece ileri yaş hastalığı olmadığını belirten Dr. Aker, yaşam tarzındaki bozulmaların gençleri ciddi bir risk altına soktuğunu ifade etti.

SİGARA VE HAREKETSİZLİK RİSKİ KATLIYOR

Gençlerdeki vaka artışının temelinde sigara, obezite, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme gibi faktörlerin yattığını belirten Uzm. Dr. Aker, risk faktörlerinin erken yaşlara kaydığını söyledi. Sigara ve e-sigara kullanımının kalp krizi riskini 2 ila 4 kat artırdığını vurgulayan Aker, "E-sigara damar yapısını bozar ve pıhtılaşma eğilimini arttırr. Kalp-damar sistemi açısından güvenli bir alternatif değildir" dedi.

Masa başı çalışanları da uyaran Aker, "Günde 8 saatten fazla oturmak iyi kolesterolü düşürür, insülin direncini artırır. Haftada birkaç gün spor yapmak, gün boyu hareketsizliği telafi etmeye yetmez" diye konuştu.

Dr. Aker, trans yağ, aşırı tuz ve yüksek fruktoz içeren beslenme tarzının metabolik sendrom ve karaciğer yağlanmasını hızlandırdığını kaydetti. Günde 6 saatin altında uyumanın kalp krizi riskini yüzde 20-40 oranında yükseltebileceğini belirten Aker, "‘Yoğun ama sağlıklıyım' algısı gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Kalp krizinin gençlerde farklı seyredebileceğini ve her zaman göğüs ağrısıyla kendini göstermediğini aktaran Dr. Aker, şu uyarılarda bulundu: "Egzersizle ortaya çıkan nefes darlığı, eforla artan sırt ya da çene ağrısı, açlık, uzun süre ayakta kalma veya stresle açıklanamayan bayılma ataklarıyla istirahat halindeyken görülen çarpıntı ve soğuk terleme, kalp krizi açısından uyarıcı olabilir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır"

20'Lİ YAŞLARDAN İTİBAREN KONTROL ŞART

Ailesinde erken yaşta kalp krizi öyküsü bulunanlarda riskin 2-3 kat arttığını hatırlatan Aker, "Genetiği silah olarak düşünürsek, sağlıksız yaşam tarzı da tetiği çeken faktördür" benzetmesini yaptı.

Kalp krizinin bir "birikim hastalığı" olduğunu ve bu birikimin artık genç yaşta başladığını söyleyen Uzm. Dr. Aker, 20'li yaşlardan itibaren düzenli tansiyon ve kolesterol takibi yapılması gerektiğini belirterek, "Risk faktörü olan bireyler EKG ve ileri tetkikleri ihmal etmemelidir" dedi.