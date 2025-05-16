Gençleri tehdit eden gizli tehlike: Bu ağrıyı sakın hafife almayın

Genç yaşta kolon kanseri vakaları giderek artıyor. Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, bağırsak kanserine işaret edebilecek ve çoğu zaman göz ardı edilen kritik bir belirtiye dikkat çekti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada Salhab, belli bir bölgede yoğunlaşan, kabızlık ya da ishalle birlikte görülen inatçı karın ağrısının ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini söyledi.

"Eğer bu ağrı sizi geceleri uyandırıyorsa, ihmal etmeyin"

Instagram’da 500 binden fazla izlenen videosunda Dr. Salhab, "Eğer bu ağrı sizi geceleri uykudan uyandıracak kadar şiddetliyse, mutlaka bir doktora başvurmalısınız" uyarısında bulundu. Ağrının geçici sindirim problemlerinden farklı olarak süreklilik göstermesi, bağırsak kanseri gibi ciddi bir sağlık sorununa işaret edebileceğini belirtti.

Dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler

ABD'li uzman, daha önce irritabl bağırsak sendromu tanısı konulan 28 yaşındaki bir hastanın aslında kolon kanseri olduğuna dikkat çekerek, şu belirtilerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi:

İnce dışkı

Rektal kanama

Ani kilo kaybı

Dışkı sıklığında ve şeklinde değişiklik

Geçmeyen karın ağrısı

Dışkıda kan görülmesi

Dr. Salhab’a göre, bu belirtiler tümör kaynaklı kanamalara ve sindirim sistemindeki anormalliklere işaret edebilir.

"Hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir"

Kolon kanseri bazı durumlarda uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir. Bu da tanının geç konulmasına ve tedavinin zorlaşmasına neden olur. Hastalığın ileri evrelerinde karında kitle, şişkinlik, aşırı yorgunluk ve nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Vakalar genç yaş grubunda hızla artıyor

Son 30 yılda, dünya genelinde 50 yaş altı bireylerde kolon kanseri vakaları %80 oranında arttı. Buna karşılık, ileri yaş grubundaki oranlar sabit kaldı ya da azaldı. Uzmanlar bu artışı; kirlilik, obezite, plastik teması, ultra işlenmiş gıdalar, yüksek tuz ve alkol tüketimi gibi çevresel ve yaşam tarzı faktörlerine bağlıyor.

İngiltere’de kritik tablo

İngiltere’de kolon kanseri, her yıl yaklaşık 17.000 kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor ve en sık görülen dördüncü kanser türü konumunda bulunuyor. Özellikle genç yaş grubundaki artış dikkat çekici. Kanser Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre, 2040 yılına kadar kolon kanserine bağlı yıllık ölüm sayısının 2.500 kişi artması bekleniyor. 2024 yılında yayımlanan bir çalışmada ise İngiltere, 2007–2017 döneminde erken başlangıçlı kolon kanserinin en hızlı arttığı dördüncü ülke oldu.