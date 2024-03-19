Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında yeni bir duyuru yaptı. 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
Editör: Mert Sagit

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geri ödeme listesine alınan 47 ilaç içerisinde 3 kanser, 3 multipl skleroz (MS), 1 immünosupresan, 7 antibiyotik, 6 kan ürünü ve 3 diyabet ilacının da bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan SGK'nın geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin internet sitesinden yaptığı duyuruda da düzenlemelerin 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ilaç yardım # sgk
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