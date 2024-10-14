Gıda boyası, baş eti, yabancı madde: İşte gıdalarda taklit veya tağşiş yapan markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşürecek taklit-tağşiş listesinde zeytinyağında boya, çayda ise ilaç etken maddesine rastlandı. İşte o liste

Mert Sagit Mert Sagit
Gıda boyası, baş eti, yabancı madde: İşte gıdalarda taklit veya tağşiş yapan markalar
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerin ardından uygunsuz ürünleri ifşa etmeyi sürdürüyor. Son güncelleme ile birçok ürün listeye eklenmiş ve üretici firmalar açıklandı.

Listeye göre sahtecilik ve tağşiş, et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi ürünlerde giderek yaygınlaştı. İşte bakanlığın yayınladığı o liste:

Gıda boyası, baş eti, yabancı madde: İşte gıdalarda taklit veya tağşiş yapan markalar - Resim : 1

Gıda boyası, baş eti, yabancı madde: İşte gıdalarda taklit veya tağşiş yapan markalar - Resim : 2

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