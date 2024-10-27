Gıda skandalı: Ürünlerin son tüketim tarihiyle oynanmış!

Gıda Dedektifi isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre; Tüketici, 24.02.2025 son tüketim tarihine sahip ve 1KA20 ile başlayan parti numaralı ürünün ambalajında, silik şekilde görünür bir başka son tüketim tarihinin daha bulunduğunu fark etti. Bu tarih, beyan edilen tarihten 15 gün önce, yani 11.10.2024'tü.

Paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Önceki gün Fatih’teki bir Carrefour mağazasına giden bir takipçimiz eline aldığı Altınkılıç markalı tam yağlı kaşar peynirinin son tüketim tarihine bakarken bir şey fark ediyor. Son tüketim tarihi 24.02.2025 olan ve 1KA20 ile başlayan parti numaralı ürünün, ambalajının biraz üzerinde silik şekilde görünen bir son tüketim tarihi bulunuyor!

Dikkatli baktığındaysa ürünün beyan edilen son tüketim tarihi dışında 15 gün öncesine ait 11.10.2024 ifadesi dikkat çekiyor! Ürünün parti numarası da bugün beyan edilen numaradan farklı görünüyor. Yani firmanın ürettiği bu ürünlerin profesyonel eller tarafından son tüketim tarihinin silinerek yeni tarih verildiği anlaşılıyor. Balıkesir’deki Altınkılıç tesislerinde üretilen ve içeriğinde koruyucu katkı maddesi bulunmayan ürünün ne zaman üretildiği de beyan edilmiyor. Yaşadığımız ekonomik süreç, özellikle gıda alanında bizleri birçok gerçekle yüzleştiriyor.

Bunlardan en çarpıcı olan ise; tüketicinin kandırılması ve birçok firma tarafından aldatılması. Fakat işte bazen böyle açıklar veriliyor ve dikkatli Gıda Dedektifi takipçileri bunları fark ediyor. Acaba piyasada tarihi silinen fakat bu şekilde fark edilemeyen kaç ürün bulunuyor? Bakanlığı acilen son tüketim tarihiyle oynanmış bu ürünlerle ilgili işlem yapmaya çağırıyoruz."