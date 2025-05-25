Gıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri sonucunda tüketicinin sağlığını hiçe sayan markaları tek tek ifşa etti. İşte kamuoyuyla paylaşılan güncel kara liste...
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde fahiş ihlalleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
Denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar ve ürünleri kamuoyuna duyuruldu.
Yapılan analizlerde bazı üreticilerin, dana eti ve dana kıyması gibi et ürünlerine tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek) karıştırdığı belirlendi. Bazı lahmacunlarda ise kanatlı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı.
Sahtecilik sadece et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Bazı firmaların doğal pekmez adı altında satışa sunduğu ürünlerde şeker ilavesi tespit edildi. Ayrıca bazı bitkisel yağ ve takviye ürünlerinde, etikette belirtilmeyen kimyasal katkı maddeleri bulundu.
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: