Gıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri sonucunda tüketicinin sağlığını hiçe sayan markaları tek tek ifşa etti. İşte kamuoyuyla paylaşılan güncel kara liste...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildi - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde fahiş ihlalleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 

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Gıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildi - Resim: 2

Denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar ve ürünleri kamuoyuna duyuruldu.

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Gıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildi - Resim: 3

Yapılan analizlerde bazı üreticilerin, dana eti ve dana kıyması gibi et ürünlerine tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek) karıştırdığı belirlendi. Bazı lahmacunlarda ise kanatlı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı.

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Gıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildi - Resim: 4

Sahtecilik sadece et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Bazı firmaların doğal pekmez adı altında satışa sunduğu ürünlerde şeker ilavesi tespit edildi. Ayrıca bazı bitkisel yağ ve takviye ürünlerinde, etikette belirtilmeyen kimyasal katkı maddeleri bulundu.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

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Gıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildi - Resim: 5
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Gıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildi - Resim: 6
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Gıdada skandal tablo: Tağşiş ve taklit yapanlar yeniden ifşa edildi - Resim: 7
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