Giresun'da keşfedilen “Giresun Sendromu”, bilim dünyasında çığır açıyor

Giresun'da tespit edilen bir vakada, tüm organların değişmesi sonucu oluşan siroz hastalığı, yalnızca Türkiye için değil, dünya için önemli bir gelişme olarak değerlendirildi ve "Giresun Sendromu" adıyla tıp literatürüne girdi. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dünyada tıp çağında önemli bir başarı imzası atarak, bu vakayı tanımladı.

Prof. Dr. Dülger, bu toplumun daha önce dünyada tanınmadığını belirtti. "Dünyada ilk defa tüm organları ayna görüntüsünde ters dönmüş bir hastamızda kalp terapisine bağlı siroz tespit ettik. Bu vakayı, ulusal ve uluslararası kongrelerde hakemle tıp literatürüne kazandırdık ve 'Giresun Sendromu' adını verdik," dedi.

GİRESUN SENDROMU

Dülger, organların ters yerleşiminin nadir görüldüğünü ancak bu vakada tüm organların yer değiştirdiğini ve buna bağlı olarak sirozun özelliklerini ifade etti. "Bu hastaların normal kapasitelerinde çalışıyor, yürüyemiyor ve yaşam çabaları kısalıyor. Yetiştirme kapasitesindeki bozulmalar daha belirgin hale geliyor. Uygun tedavi yapılmadığında kalp hayati tehlike arz edebiliyor. Siroz kişiye sonra iki yıl içinde kalp nakline ihtiyaç duyabiliyor. Bazıları nakil yaptırıyor, bazıları ise ise Bu başarılamıyor ve yaşam planları kısalıyor. Uygun bir tedavi yapılmazsa hayati tehlike arz etmeyen bir hastalık grubudur.Hastalar uzun yıllar boyunca bilmeden yaşıyor ama bir süre sonra kapasitede donanımlar ortaya çıkıyor. durum şu anda iyi" diye ekledi.

Dünyada ilk kez talimatlar ve "Giresun Sendromu" olarak gösterilen belirtilere ilişkin bilgi veren Dr. Gökhan Aydın, “Nadir iletimi mevcut ama bu, daha önce görülmemiş bir vaka. Ben de klinikte ilk defa karşılaştım. Hastamız bize analitik sirozu belirtileriyle başvurdu. En belirgin bulgular arasında nefes darlığı, karında sıvı para ve halsizlik şikayeti yer alıyor. Hastanın genel laboratuvar testlerine ilişkin verileri, öncelikle ön tanıyı ortaya koyuyoruz. Daha sonra tüm organların yerlerinin değiştiği bir vaka tespit ettik. Diğer hekimlerin bu tür vakalara tedavilerini da değerlendiriyoruz. Ancak benzer bir olayla karşılaştığımız gördük. Bu nedenle, Prof. Dr. Cumhur Hocamızın önderliğinde edebiyatta yayınlayarak durumu geliştirmeye çalıştık," dedi.

Başhekim Dr. Fazlı Kulaklı, bu başarının önemini vurgulayarak, "Bir algoritmayı dağıtmak kolay değil, ama Giresun'dan çıkan bu başarıyı çok önemsiyoruz. Giresun Sendromu, şehrin adını tüm dünyada duyuracak ve tıp literatüründe önemli bir yer edinecek" diye konuştu.