Glüten Alerjisi Olanlar Dikkat! Glüten İçermeyen Karbonhidratlar!

Glütene karşı alerjiniz varsa, tek çözüm yolu glütensiz beslenmektir. Glüten içermeyen muadil karbonhidratları sizin için araştırdık! İşte glüten içermeyen karbonhidratlar!

# glütensiz karbonhidratlar # glüten alerjisi # çölyak hastalığı
Editör: Selime Albayrak
Son Güncelleme:
Glüten Alerjisi Olanlar Dikkat! Glüten İçermeyen Karbonhidratlar! - Resim: 1

Mısır

Mısır, glütensiz bir tahıldır. Glüten bulunmayan mısırı, çölyak hastaları ve glüten intoleransı olan bireyler güvenle tüketebilir.

1 7
Glüten Alerjisi Olanlar Dikkat! Glüten İçermeyen Karbonhidratlar! - Resim: 2

Pirinç

Beyaz pirinçte doğal olarak glüten bulunmaz. Bu yüzden glüten alerjisi ya da çölyak hastalığı olan bireyler gönül rahatlığıyla pirinç kullanabilir.

2 7
Glüten Alerjisi Olanlar Dikkat! Glüten İçermeyen Karbonhidratlar! - Resim: 3

Patates

Tahıl ürünü olmayan patates, nişasta içeren faydalı bir sebze olduğundan dolayı glüten içermez. Patatesi, glüten alerjisi ya da çölyak hastalığı olan bireyler gönül rahatlığıyla kullanabilir.

3 7
Glüten Alerjisi Olanlar Dikkat! Glüten İçermeyen Karbonhidratlar! - Resim: 4

Soya

Saf soya fasulyesinin içerisinde glüten yoktur. Çölyak hastalığı ve buna bağlı glüten alerjileri daha çok tahıl ürünlerinde bulunmaktadır. Bu yüzden soyayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

4 7