Glüten Alerjisi Olanlar Dikkat! Glüten İçermeyen Karbonhidratlar!
Glütene karşı alerjiniz varsa, tek çözüm yolu glütensiz beslenmektir. Glüten içermeyen muadil karbonhidratları sizin için araştırdık! İşte glüten içermeyen karbonhidratlar!
Editör: Selime Albayrak
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Mısır
Mısır, glütensiz bir tahıldır. Glüten bulunmayan mısırı, çölyak hastaları ve glüten intoleransı olan bireyler güvenle tüketebilir.
Pirinç
Beyaz pirinçte doğal olarak glüten bulunmaz. Bu yüzden glüten alerjisi ya da çölyak hastalığı olan bireyler gönül rahatlığıyla pirinç kullanabilir.
Patates
Tahıl ürünü olmayan patates, nişasta içeren faydalı bir sebze olduğundan dolayı glüten içermez. Patatesi, glüten alerjisi ya da çölyak hastalığı olan bireyler gönül rahatlığıyla kullanabilir.
Soya
Saf soya fasulyesinin içerisinde glüten yoktur. Çölyak hastalığı ve buna bağlı glüten alerjileri daha çok tahıl ürünlerinde bulunmaktadır. Bu yüzden soyayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.