Göz kanseri gençlerde hızla artıyor: 7 gizli belirtiye dikkat!
Son yıllarda gençler arasında hızla yayılmaya başlayan göz kanseri, çoğu zaman erken dönemde fark edilmiyor. Bilim insanları, hastalığın 7 gizli belirtisini uyarıyor. Uzmanlar, göz kanserinin sinsice ilerleyen türü oküler melanomun ciddiyetine dikkat çekiyor.
Göz kanseri, geçmişte genellikle yaşlı bireylerde görülen bir hastalıkken, son yıllarda genç yaş gruplarında da artış gösterdi. Cancer Research UK verilerine göre, İngiltere’de göz kanseri vakaları 1990’lardan bu yana neredeyse üçte bir oranında arttı. Bu artış, gençler arasında da endişe verici bir şekilde yayılmakta.
Göz kanseri, çoğu zaman ilerleyene kadar fark edilmiyor, bu durum da hastalığın teşhis edilmesini zorlaştırıyor.
Göz kanserinin en sık görülen türü olan oküler melanom, göz küresinin ortasında gelişiyor.
Uzmanlar, bu türün gelişiminde güneş ışığı ve solaryum gibi UV ışınlarının önemli bir rol oynadığını belirtiyor.
Uzmanlar; görme kaybı, çevresel görüş zayıflaması, parıltılar veya gölgeli şekillerin görülmesi gibi ani değişikliklerin yanı sıra, gözdeki koyu lekeler, göz çevresindeki şişlikler ve yumrular gibi belirtilere karşı da uyarıyor.
Göz doktoru Neil Laird, gözdeki kızarıklık veya tahrişin standart tedavilere rağmen devam etmesinin, ciddiye alınması gereken bir durum olduğunu belirtiyor.
Birçok kişi, görme bozukluklarını yaşlanma, stres veya ekran süresiyle ilişkilendirerek göz ardı edebiliyor. Fakat uzmanlar, erken dönemde tespit edilen bazı ince işaretlerin tedavi şansını artırabildiğini söylüyor.
Birinci derece akrabalarında melanom teşhisi bulunan bireylerin göz kanserine yakalanma riskinin yüzde 30 ile 50 arasında arttığına dikkat çeken Laird, UV ışınlarının göz kanseri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu da belirtiyor.
Gözleri UV ışınlarından korumanın, kanser olasılığını ciddi oranda azalttığını belirten Laird, kaliteli güneş gözlükleri takmanın veya günlük gözlüklerde UV koruma katmanı kullanmanın önemini vurguluyor.
Uzmanlar, göz kanserinin erken teşhisi için düzenli göz muayenelerini öneriyor. Yüksek risk grubunda olan bireylerin her yıl göz kontrollerini yaptırmaları gerektiği bildiriliyor. Erken teşhis konan göz kanseri vakalarında hayatta kalma oranı %95’e kadar çıkabiliyor.
Göz kanseri, genellikle ilerlemeden fark edilmediği için erken teşhis çok zor olabiliyor. Ancak uzmanlar, gözdeki bazı değişikliklerin ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.
İşte göz kanserinin belirtileri:
-Bulanık görme veya ani görme değişiklikleri
-İristeki koyu lekeler
-Işık parlamaları veya gölgeli şekiller
-Göz çevresindeki yumrular
-Kızarıklık veya tahriş
-Şişkinlik
-Çevresel görüş kaybı
Uzmanlar, bu belirtilerin görülmesi durumunda kesinlikle bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini belirtiyor.