Göz kanseri gençlerde hızla artıyor: 7 gizli belirtiye dikkat!

Göz kanseri, geçmişte genellikle yaşlı bireylerde görülen bir hastalıkken, son yıllarda genç yaş gruplarında da artış gösterdi. Cancer Research UK verilerine göre, İngiltere’de göz kanseri vakaları 1990’lardan bu yana neredeyse üçte bir oranında arttı. Bu artış, gençler arasında da endişe verici bir şekilde yayılmakta.