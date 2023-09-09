Göz sağlığına faydalı olan besinler ve vitaminler hangileridir? Göz sağlığını korumak için nasıl beslenmeliyiz?

A Vitamini: A vitamini, özellikle gece görüşünü güçlendirmeye yardımcı olur. Hayvansal gıdalarda bulunan bu vitamin, gözlerin karanlıkta daha iyi görmesini sağlar. Portakal, havuç, buğday, maydanoz ve yumurta sarısı gibi besinlerde de bulunur.