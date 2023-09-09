Göz sağlığına faydalı olan besinler ve vitaminler hangileridir? Göz sağlığını korumak için nasıl beslenmeliyiz?
Görme yeteneğinizi geliştirmek ve göz sağlığınızı korumak için beslenme önemlidir. Doğru vitamin ve mineralleri içeren besinler, gözlerinizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Peki göz sağlığına faydalı olan besinler ve vitaminler hangileridir? Göz sağlığını korumak için nasıl beslenmeliyiz?
Göz sağlığına faydalı olan besinler ve vitaminler hangileridir? Göz sağlığını korumak için nasıl beslenmeliyiz?
A Vitamini: A vitamini, özellikle gece görüşünü güçlendirmeye yardımcı olur. Hayvansal gıdalarda bulunan bu vitamin, gözlerin karanlıkta daha iyi görmesini sağlar. Portakal, havuç, buğday, maydanoz ve yumurta sarısı gibi besinlerde de bulunur.
B2 Vitamini: B2 vitamini, göz yorgunluğunu engellemeye yardımcı olur. Gözlerde ışığa karşı hassasiyet ve yanma hissini azaltır. Yoğurt, peynir, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar bu vitamini içerir.
C Vitamini: C vitamini, göz sinirlerindeki hasarı önler ve göz sağlığını korur. Taze meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunur. Özellikle diyabet hastaları için önemlidir.
E Vitamini: E vitamini, kronik göz rahatsızlıklarına iyi gelir. Ceviz, badem, zeytinyağı, ayçiçek yağı, kivi, muz ve mango gibi besinlerde bulunur. Ayrıca, gözleri dış etkenlere karşı korur.