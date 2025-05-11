Göze zarar veren aksesuar: Sahte güneş gözlüklerine dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu, güneş gözlüklerinin mutlaka belli standartlara göre üretilmiş olması gerektiğini vurguladı ve gözlük seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

Güneş gözlüğü seçimi, yalnızca bir aksesuar tercihi değil, doğrudan göz sağlığını etkileyen önemli bir konu. Özellikle sahte ve kalitesiz gözlükler, gözü zararlı ışınlara karşı korumak bir yana, ekstra zarar verebiliyor. Nitekim Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakın zamanda 65 bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Doç. Dr. Özge Yabaş Kızıloğlu, “Kaliteli bir güneş gözlüğü mutlaka CE belgeli olmalı. Bu, ürünün Avrupa standartlarına uygun olarak üretildiğini gösterir. Aksi takdirde zararlı UV ışınları doğrudan gözle temas eder” dedi.

Göz sağlığını tehdit eden mor ötesi (UV) ışınlar, kısa vadede gözde alerjik reaksiyonlara, uzun vadede ise katarakt gibi kalıcı hastalıklara yol açabiliyor. Sahte gözlükler bu ışınları filtrelemediği için göz merceğinde kalıcı hasar riski artıyor.

“Güneş gözlüğü takmak elbette önemli” diyen Kızıloğlu, “Ancak sahte gözlükler göze hiçbir koruma sağlamadığı gibi, gözbebeğini genişlettiği için daha fazla zararlı ışının içeri girmesine neden oluyor. Bu da göze iki kat zarar veriyor” uyarısında bulundu.