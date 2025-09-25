Gribe karşı hangi önlemler alınmalı? Doç. Dr. Serap Duru uyardı

"Kişisel önlemler anlamında da el hijyenine mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Toplu yerlerde bulundukları zaman mutlaka ellerini sabun ve suyla yıkamaları gerekmektedir. Bulundukları ortamları havalandırmaları, yine toplu yerlerde maske takmaları gerekmektedir."

Sonbahar geldi, kış ayları yaklaştı. Mevsim geçişleri ile birlikte salgınlar da arttı. O salgınlardan birisi de grip.

Kış ayının yaklaşmasıyla grip salgını arttı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serap Duru gribe karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.

"Grip dediğimiz, Influanza a ve b virüslerine bağlı olarak meydana gelen, özellikle sonbahar ve kış aylarında gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonları bunlar aslında. Bu enfeksiyonda ani başlayan ateş, soğuk algınlığına bağlı kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük, boğazda yanma, ağrı, burun akıntısı gibi semptomlar meydana gelebilir."

"Bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için dengeli beslenmeleri, düzenli bir uyku, egzersiz ve stres yönetimi yapmaları gerekmektedir. Ek olarak tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerekmektedir."

Vatandaşlar gribe karşı aldığı bireysel tedbirleri anlattı. Gripten korunmak için toplu alanlarda maske kullanımın önemine dikkat çekildi.