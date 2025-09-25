Gribe karşı hangi önlemler alınmalı? Doç. Dr. Serap Duru uyardı

Sonbaharın gelmesiyle grip salgınında artış yaşandı. Uzmanlar uyardı. Gribe karşı vatandaşın alması gereken önlemlerin altı çizildi. Peki o önlemler neler? Haberimizde göz atalım...

Yayınlanma:
"Kişisel önlemler anlamında da el hijyenine mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Toplu yerlerde bulundukları zaman mutlaka ellerini sabun ve suyla yıkamaları gerekmektedir. Bulundukları ortamları havalandırmaları, yine toplu yerlerde maske takmaları gerekmektedir."

Sonbahar geldi, kış ayları yaklaştı. Mevsim geçişleri ile birlikte salgınlar da arttı. O salgınlardan birisi de grip.

Kış ayının yaklaşmasıyla grip salgını arttı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serap Duru gribe karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.

"Grip dediğimiz, Influanza a ve b virüslerine bağlı olarak meydana gelen, özellikle sonbahar ve kış aylarında gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonları bunlar aslında. Bu enfeksiyonda ani başlayan ateş, soğuk algınlığına bağlı kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük, boğazda yanma, ağrı, burun akıntısı gibi semptomlar meydana gelebilir."
"Bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için dengeli beslenmeleri, düzenli bir uyku, egzersiz ve stres yönetimi yapmaları gerekmektedir. Ek olarak tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerekmektedir."

Vatandaşlar gribe karşı aldığı bireysel tedbirleri anlattı. Gripten korunmak için toplu alanlarda maske kullanımın önemine dikkat çekildi.

Şırnak Cizre’de 1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi! 42 bin kök kenevir bulunduŞırnak Cizre’de 1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi! 42 bin kök kenevir bulunduGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

grip sonbahar
Günün Manşetleri
1,5 milyarlık uyuşturucu ele geçirildi!
“SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter”
Marmara’da kuvvetli fırtına bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İsrail Yemen’in başkentini vurdu!
Gazze’de son 24 saatte büyük kayıp
“Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediniz”
Xi Jinping Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 70. kuruluş yıl dönümünde
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi
30 Eylül Salı BİM kataloğu çıktı! 30 Eylül Salı BİM kataloğu çıktı!
18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi 18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar