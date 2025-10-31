Grip ve nezleye 'dur' deyin: Uzman isim sonbaharda hastalıklara kalkan olan 8 besini sıraladı
Havaların bir ısınıp bir soğuduğu, grip ve nezle vakalarının arttığı sonbahar aylarında güçlü bir bağışıklık sistemi hayati önem taşıyor. Medline Adana Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selva Oturakçıibogil, sofralardan eksik edilmemesi gereken 8 kritik besini açıkladı.
Bir sıcak bir soğuk seyreden havaların hakim olduğu sonbahar aylarında, özellikle grip ve nezle gibi hastalıklar çok daha sık görülüyor. Uzmanlara göre, bu dönemde sağlıklı kalmanın en etkili yolu ise güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçiyor.
Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selva Oturakçıibogil, bağışıklığı doğal yoldan desteklemenin en güzel yolunun taze sebze ve meyveleri sofralardan eksik etmemek olduğunu söyledi.
Diyetisyen Oturakçıibogil, sonbaharda hastalıklardan korunmak için sofralarda mutlaka yer alması gereken 8 besini ve faydalarını şöyle sıraladı:
TURUNÇGİLLER
Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi C vitamini yönünden oldukça zengin olan bu besinler, bir yandan bağışıklığı güçlendirirken bir yandan da barındırdıkları zengin lif içerikleriyle sindirim sistemine destek oluyorlar.
SOĞAN VE SARIMSAK
Diyetisyen Selva Oturakçıibogil, soğan ve sarımsağın, mikroplarla savaşan doğal antibiyotik etkisi göstererek vücudu hastalıklardan koruduğunu ve düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini desteklediğini belirtti. Bu ikili, aynı zamanda sindirim sistemini düzenleyip bağırsak sağlığını da koruyor.
ZENCEFİL
İçeriğindeki "gingerol" maddesi sayesinde zencefil, vücudu enfeksiyonlara karşı koruma altına alır ve bağışıklığı güçlendirir. Üstelik zencefil, isteğe göre çay olarak içilebildiği gibi yemeklerde de kullanılabilir.
CEVİZ, BADEM, FINDIK
E vitamini, çinko, magnezyum ve Omega-3 açısından zengin olan bu yağlı tohumlar, bağışıklığı destekleyen en değerli besinler arasında yer alıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu besinlerden günde bir avuç çiğ olarak tüketmek oldukça faydalıdır.
BALIK
Soğuk su balıkları, içerdikleri zengin Omega-3, A ve B vitaminleriyle bağışıklık sistemini destekler. Bu nedenle haftada iki kez, sağlıklı yöntemler olan ızgara, buğulama veya fırında pişirerek balık tüketmek önem kazanır.
BALKABAĞI
Beta karoten ve lif içeriği oldukça yüksek olan balkabağı, vücudu mikroplardan korur, hücre yenilenmesine yardımcı olur ve bağışıklığı artırır. Balkabağı, aynı zamanda C vitamini içeriğiyle soğuk algınlığına karşı da etkin bir koruma sağlar.
YOĞURT
Özellikle doğal yollardan yelde edilen yoğurt, bağırsak florasını dengede tutarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca yoğurdun içerdiği laktik asit de mikroplara karşı vücuda koruma sağlar.
BİTKİ ÇAYLARI
Kuşburnu, ıhlamur, adaçayı ve ekinezya gibi bitki çayları, sahip oldukları antioksidan içerikleriyle vücudu güçlendirirler. Özellikle adaçayı, boğaz ağrısı ve iltihaplanmalara karşı iyi gelir. Ancak, kronik hastalığı olanların ve hamilelerin bu çayları tüketmeden önce doktoruna danışması gerektiği konusunda uyarıda bulunuluyor.