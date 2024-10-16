GSS borcu için süre daralıyor! Borcunu ödemeyenler 1 Ocak'tan sonra sağlık hizmeti alamayacak

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların yararlandığı Genel Sağlık Sigortası borçları için süre daralıyor. Borcu olanlar için yeni bir düzenleme yapılmazsa, 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti verilmeyecek.

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GSS borcu için süre daralıyor! Borcunu ödemeyenler 1 Ocak'tan sonra sağlık hizmeti alamayacak
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Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alıyor.

Genel Sağlık Sigortası için brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim ödenmesi gerekiyor.

2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor.

SGK, gelir testi yaptırmayan ve prim borcu olan vatandaşlara tebligatlarını göndermeye başladı.

Borcunu ödemeyenler 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Borç tutarı e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

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