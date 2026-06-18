Günlerdir acı çekiyordu! Kulağından çıkarılan şey doktorları bile şaşırttı

Manisa'da yaşayan 41 yaşındaki bir vatandaş, günlerdir hayatı zindan eden şiddetli kulak ağrısı ve ani işitme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Muayene masasına yatan hastanın kulağının derinliklerinde tespit edilen şey, uzman doktoru bile hayrete düşürdü.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Günlerdir acı çekiyordu! Kulağından çıkarılan şey doktorları bile şaşırttı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ali Demir, günlerdir devam eden kulak ağrısı ve işitme kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu. Alaşehir'de çiftçilik yapan Ali Demir, son günlerde kulağında artan ağrı ve işitme kaybı yaşayınca Salihli'deki özel bir hastaneye gitti.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından yapılan kontrolde, Demir'in sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu belirlendi. Uzman doktor tarafından gerçekleştirilen müdahaleyle çıkarılan böceğin, çiftçinin yaşadığı rahatsızlığın kaynağı olduğu belirlendi.

"MEĞERSE RAHATSIZLIĞIN NEDENİ..."

Yaşadığı olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Ali Demir, bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü söyledi. Yaşadığı süreci anlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş. Ölü böcek, hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından çıkarıldı"

Doktor müdahalesiyle kulağındaki böcekten kurtulan Ali Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAZ AYLARINDA GİZLENEN BÜYÜK TEHLİKE

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz ise özellikle yaz aylarında kulak içine böcek kaçması vakalarıyla sık karşılaştıklarını belirtti. Vatandaşların benzer durumlarda kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışmaması gerektiğini vurgulayan Türkyılmaz, hayati uyarılarda bulundu:

"Kulakta ağrı, uğultu, işitme kaybı veya hareket hissi gibi şikayetler varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Yanlış müdahaleler kulak zarına ve kulak kanalına zararebilir"

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Kaynak: DHA

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