Hafızayı yüzde 226 artırıyor! Bilim insanlarını bile şaşırtan yağlar

Frontiersin sitesinin yaptığı araştırmaya göre; 60 yaşında başlayan unutkanlık ve alzheimer bağlı hafızalardaki gerilemenin nedeni keşfedildi. Zamanla beyin içindeki hasarlar hafızda gerilemeye neden olur. Yaş ilerledikçe bunun tedavisi zorlaştığından uzmanlar bunu önceden engellemenin bir yolunu keşfetti.

Bilimsel araştırmada ilerleyen yıllarda unutkanlık ve hafızanın zorlaşacağına dair oluşan sıkıntıları engellemek için uzmanlar harekete geçti. Yüzde 226 oranda hafızayı artıran uçucu yağları keşfedildi.

HAFIZAYI YÜZDE 226 ORANDA UÇURAN YAĞLAR!

Geceleri uygulanan bu araştırmada özellikle 30 , 40 ve 50 yaş aralığındaki kişilerin yataklarına gül, portakal, limon, nane, okaliptüs, biberiye ve lavanta uçucu yağları dökülmüş.

6 ay kadar bu uçucu yağlar koklatılarak bireyler uyutulmuş. Bu bireylerin diğerlerine oranla o gün boyunca yaşadıkları hafızalarında daha iyi kalmış.

Araştırmanın sonunda uçucu yağlar üzerinde araştırma yapılmış. İçerdikleri asidik maddelerin beyni uyardığı özellikle stres hormonunu azaltarak vücudu rahatlatır. Bu da alınan bilgileri kalıcı hale getirir.

Uçucu yağların daha hızlı uykuya daldırdığı da tespit edilmiştir. Hafıza üzerinde yaygın olarak keşfettikleri bu oranlı yükselişlerde uzmanlar bile etkileri karşısında şaşırmışlardır.

Stres ve depresyonun yanı sıra ertesi gün konsantre gücünü artırdığı özellikle yaşlı kişilerde hafızayı yüzde 226 çıkardığı bilimsel olarak kanıtlandı.