Hantavirüs alarmı: İnsandan insana bulaşan "Andes" türü doğrulandı

İsviçre’de Arjantin tatili dönüşü hastalanan bir yolcuda, hantavirüsün en tehlikeli türlerinden biri olan ve insandan insana bulaşabilen Andes varyantı tespit edildi.

Yağmur Biçen Kaplan
Arjantin’in Ushuaia limanından 1 Nisan'da ayrılan ve Antarktika ile Güney Atlantik adalarını ziyaret eden MV Hondius adlı lüks yolcu gemisi, bir hantavirüs salgınıyla sarsıldı. Gemideki 147 yolcu ve mürettebattan şimdiye kadar 7 kişinin enfekte olduğu, biri Hollandalı çift olmak üzere toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zürih’te "Andes" Varyantı Doğrulandı

Nisan sonunda İsviçre’ye dönen bir erkek yolcu, semptom göstermesi üzerine hastaneye başvurdu. Cenevre Üniversitesi Hastanesi'ndeki (HUG) referans laboratuvarında yapılan testler, hastanın hantavirüsün Güney Amerika kökenli Andes varyantını taşıdığını onayladı. Hasta, Zürih Üniversitesi Hastanesi’nde sıkı izolasyon altında tutulurken, eşi de önlem amaçlı karantinaya alındı.

İnsandan İnsana Bulaşabilen Nadir Tür

Genellikle kemirgen atıklarıyla yayılan hantavirüsün aksine, Andes varyantı insanlar arasında yakın temas yoluyla bulaşabilme özelliğine sahip. Akciğer ve böbrek yetmezliğine yol açan virüs, yüksek ölüm oranıyla (Hantavirüs Pulmoner Sendromu) biliniyor.

