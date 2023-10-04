Hastalığını Açıklayan Dilan Polat Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Kelebek (Lupus) Hastalığı Nedir?

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR?

Sistemik lupus eritematozus (SLE) ya da lupus, bağışıklık sistemindeki bozukluktan dolayı ortaya çıkan bir otoimmün hastalık. Kelebek hastalığı olarak da bilinen SLE, bağışıklık sisteminin bozulması ile ortaya çıkan bir dizi hastalığı kapsıyor.