Hastalığını Açıklayan Dilan Polat Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Kelebek (Lupus) Hastalığı Nedir?
Son günlerde kendisinden ve ailesinden çok sık söz ettiren ünlü fenomen Dilan Polat hastalandığını gözyaşları ile açıkladı. Kelebek (lupus) hastalığına yakalanan fenomen takipçilerinden dua etmelerini istedi.
Gündemde kendisinden ve ailesinden çok sık söz ettiren ve Dilan Polat geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Yapılan tahlillerle ünlü fenomen Polat'ın, halk arasında kelebek olarak bilinen lupus hastalığına yakalandığı öğrenildi.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Yaptığı paylaşım ile hastalığını açıklayan ünlü fenomen Dilan Polat, zor günler geçirdiğini, sevenlerinden dua etmelerini istedi.
KELEBEK HASTALIĞI NEDİR?
Sistemik lupus eritematozus (SLE) ya da lupus, bağışıklık sistemindeki bozukluktan dolayı ortaya çıkan bir otoimmün hastalık. Kelebek hastalığı olarak da bilinen SLE, bağışıklık sisteminin bozulması ile ortaya çıkan bir dizi hastalığı kapsıyor.
KELEBEK HASTALIĞININ İKİ TÜRÜ BULUNUYOR
Kelebek (lupus) hastalığının bilinen iki türü bulunuyor. Diskoid lupus eritematozus yani DLE, hayati iç organları değil, güneş ışığına maruz kalan cildi etkiliyor. Diskoid (yuvarlak) deri lezyonları, tedaviden sonra genellikle ciltte izler bırakıyor.