Hastanelerde yeni dönem başlıyor: Ameliyat saatleri değişecek mi?

Kamu hastanelerinde ameliyat bekleme sürelerini kısaltmak için mesai saatleri uzatılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle ameliyathaneler hafta içi gece 22.00’ye, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ekol TV’den Ezgi İzgi’nin haberine göre, planlı ameliyatlarda yoğunluğun azaltılması ve hastaların bekleme sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Katarakt, protez, fıtık ve safra kesesi gibi operasyonlarda bekleme süreleri artık daha kısa olacak. Acil durum operasyonları ise mevcut uygulamada olduğu gibi bekletilmeden gerçekleştirilecek.

İLK UYGULAMA BAŞLIYOR!

Uygulama ilk olarak İstanbul’daki kamu hastanelerinde başlayacak. Sağlık Bakanlığı, hastanelere gönderdiği yazıda planlamaların yapılmasını ve düzenlemelerin 29 Ağustos’a kadar Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanlığı’na raporlanmasını istedi. Başhekimler, düzenlemelerin eksiksiz yürütülmesinden sorumlu olacak.

Yeni düzenlemeye göre ameliyathaneler, hafta içi en az yüzde 25 kapasiteyle gece 22.00’ye kadar çalışacak. Endoskopi üniteleri ise cumartesi ve pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Öte yandan Tabipler Odası, acil sağlık hizmetleri dışında doktor ve sağlık personelinin mesai dışı veya gece vardiyasında çalıştırılmasına karşı olduklarını belirtti.

