Hatay’da prematüre bebeklere umut: ERDODER’in 4. bakım ünitesi açılıyor

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği minik kalplerin yaşamlarına umut olmaya devam ediyor. 28 Eylül Cumartesi günü Hatay Samandağ Devlet Hastanesinin yenidoğan ve prematüre bebek yoğun bakım ünitesinin açılışı yapılacak.



Prematüre erken doğan bebeklerin hayata tutunmaları için çalışıyorlar. Minik kalplere umut oluyorlar. Prematüre doğan bebeklerin yaşama şansını artırmak için büyük bir özveriyle çalışan ERDODER, minik kalplere umut oluyor. Dernek Başkanı Canan Göztepe, "Bildiğiniz gibi yenidoğan bakım üniteleri kurmak oldukça zor, ancak çok şükür ki Allah bize nasip etti. Hatay'daki dördüncü ünitemizi açıyoruz," dedi.

Derneğin Başkanı Canan Göztepe, 28 Eylül Cumartesi günü Hatay Samandağ Devlet Hastanesinin yenidoğan ve prematüre bebek yoğun bakım ünitesinin açılışının yapılacağını duyurdu:



"Hatay’ın birçok ihtiyacı var. Ne yazık ki gereken adımlar atılmıyor. Biz, dernek olarak en azından bir katkıda bulunmak istedik."

Ayrıca, dernek üyeleri geleneksel hale gelen güz yemeğinde bir araya gelerek bağışların önemine dikkat çektiler.