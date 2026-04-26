Hava kirliliği kanser riskini artırıyor

Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (UICC) tarafından yayımlanan kapsamlı rapor, kirli havanın vücudun tamamına nüfuz ederek DNA hasarı ve kronik iltihaplanma yoluyla kanser riskini artırdığını bilimsel verilerle ortaya koydu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Hava kirliliği kanser riskini artırıyor
Dünya genelinde tırmanan çevre kirliliği, insan biyolojisi üzerindeki tahrip edici etkilerini genişletiyor. UICC ve Temiz Hava Fonu tarafından hazırlanan son rapor, hava kirliliğinin yalnızca bir solunum yolu meselesi olmadığını, vücudun genelini hedef alan sistematik bir kanser tetikleyicisi olduğunu kanıtladı. 2019-2024 yılları arasını kapsayan 42 farklı meta-analizin sonuçlarına dayanan rapor, sağlık krizinin ulaştığı yeni boyutları gözler önüne seriyor.

HÜCRESEL TAHRİBAT VE SİSTEMİK YAYILIM

Araştırmanın odağında yer alan ince partikül maddeler (PM2.5), solunum sistemi aracılığıyla doğrudan kan dolaşımına karışma kapasitesine sahip. Kan yoluyla vücudun diğer organlarına taşınan bu kirleticiler; meme, mesane ve sindirim sistemi kanserleri gibi akciğer dışı kanser türlerinin gelişimine zemin hazırlıyor. Bilimsel bulgular, kirliliğin hücre düzeyinde şu üç ana mekanizmayı tetiklediğini gösteriyor:

Kronik İltihaplanma: Vücudun savunma mekanizmalarını sürekli uyararak doku hasarına yol açması.
DNA Hasarı: Kontrolsüz hücre büyümesini başlatacak genetik bozulmaların tetiklenmesi.
Bağışıklık Yetmezliği: Vücudun kanserli hücrelerle mücadele kapasitesinin zayıflatılması.

BİLİMSEL PERSPEKTİF VE RİSK GRUPLARI

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) İcra Direktörü Elisabete Weiderpass, partikül olmayan kirleticilerin biyolojik süreçler üzerindeki etkilerinin daha derinlemesine araştırılması gerektiğini vurguladı. Raporda, özellikle büyük metropollerde ve sanayi havzalarında yaşayan bireylerin en yüksek risk grubunda olduğu belirtiliyor. Çocuklar ve yaşlılar ise kirliliğin yıkıcı etkilerine karşı en savunmasız kitleler olarak tanımlanıyor.

POLİTİK ZORUNLULUK VE SİSTEMATİK MÜDAHALE

Raporun sonuç bildirgesinde, temiz havanın bir lüks değil, temel bir insan hakkı olduğunun altı çizildi. Uzmanlar, kanserle mücadelenin sadece klinik tedavilerle değil, doğrudan çevre politikalarıyla yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu kapsamda şu adımların atılması bir halk sağlığı zorunluluğu olarak görülüyor:

  • Emisyon Denetimi: Sanayi tesislerinin salınım standartlarının sıkılaştırılması.
  • Fosil Yakıt Reddi: Enerji üretiminde kirletici kaynaklardan uzaklaşılması.
  • Kentsel Planlama: Toplu taşıma ağlarının güçlendirilerek bireysel araç kullanımının azaltılması.

Bireysel olarak maske kullanımı ve hava temizleyici cihazlar geçici çözümler sunsa da rapor, asıl dönüşümün devletler düzeyinde alınacak radikal kararlarla mümkün olacağını teyit ediyor. Hava kirliliği, artık küresel bir sağlık krizi olarak tıp ve politika ajandasının ilk sırasına yerleşmiş durumda.

