Havalar ısınırken uzmanların uyarıları arttı! İşte güneş kreminin 7 faydası
Havaların ısınmasıyla birlikte güneş kremi kullanma önerileri hızla artıyor. Güneş kreminin sadece deniz kenarında değil aynı zamanda gündelik hayatta kullanması konusunda uzmanlar uyarıyor. İşte güneş kreminin 7 faydası...
1. TEHLİKEYİ ORTADAN KALDIRIR
Özellikle yaz aylarında güneşlenirken ya da güneşin altında vakit geçirirken farkında olmadan cildinize yanıklar meydana gelebilir. Bu yanıklar cildinizde soyulma, şişme, kızarıklık ve kaşıntıya neden olabilir. O yüzden güneşin en tepede olduğu saatlerde sık sık güneş kremi uygulayarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.
2.CİLDE SAĞLIK KATAR
Kolajen, keratin ve elastin gibi temel cilt proteinleri güneş kremi ile korunur. Bu proteinler cildin pürüzsüz ve sağlıklı kalması için gereklidir. O yüzden aslında güneş kremi kullanarak cildinizin daha sağlıklı olmasına da katkıda bulunmuş olursunuz.
3.UV IŞINLARINDAN KORUR
UV ışınlarından kaynaklanan güneş hasarı, bizde gül hastalığı olarak da bilinen rosacea gibi güneşe duyarlı rahatsızlıkları olan kişileri tahriş edebilir. Bu durumlarda UV ışınlarına maruz kalmak ciltte ekstra kızarıklıklara yol açarak bunların şiddetini tetikleyebilir. Geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanmak, güneş ışığını emerek, yansıtarak veya dağıtarak cildi UV ışınlarına karşı korur.
4.CİLT TONUNU EŞİTLER
Güneşe aşırı maruz kalma, koyu/kahverengi lekeler ve renk solması gibi eşit olmayan cilt tonuna neden olabilir. Günlük cilt bakım rutininize güneş koruyucu ekleyerek bu cilt hasarını önleyebilirsiniz.