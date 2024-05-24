Havalar ısınırken uzmanların uyarıları arttı! İşte güneş kreminin 7 faydası

2.CİLDE SAĞLIK KATAR

Kolajen, keratin ve elastin gibi temel cilt proteinleri güneş kremi ile korunur. Bu proteinler cildin pürüzsüz ve sağlıklı kalması için gereklidir. O yüzden aslında güneş kremi kullanarak cildinizin daha sağlıklı olmasına da katkıda bulunmuş olursunuz.