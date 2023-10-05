Hayatınızı Kurtarabilecek Bilinmeyen Tüyolar

1. Ayı İle Karşılaştığınızda

Doğada yürüyüş yapmak elbette hepimiz seviyoruz ve o zamanda elbette en son isteyeceğimiz şey bir ayı ile karşılaşmak.

Bir ayı ile karşılaştığınızda bilmeniz gereken ayıların manevra yapma özelliğinin çok zayıf olduğu. Ayılar çok hızlı koşabilir ama kendi etrafı üzerinde dönerken epey yavaştır ve çok fazla enerji harcar.

Ayı ile karşılaştığınızda ve sadece size bakıyorsa sakinliğinizi korumanız gerekir, çünkü ayıların insanlara saldırması çok nadir görülen bir şeydir.