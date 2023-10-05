Hayatınızı Kurtarabilecek Bilinmeyen Tüyolar
Kritik bir durumda panik yapmak yerine soğuk kanlı olup nasıl davranacağınızı bilmek hayatınızı kurtarabilir. Hayatınızı kurtarabilecek bilinmeyen tüyoları sizin için listeledik.
1. Ayı İle Karşılaştığınızda
Doğada yürüyüş yapmak elbette hepimiz seviyoruz ve o zamanda elbette en son isteyeceğimiz şey bir ayı ile karşılaşmak.
Bir ayı ile karşılaştığınızda bilmeniz gereken ayıların manevra yapma özelliğinin çok zayıf olduğu. Ayılar çok hızlı koşabilir ama kendi etrafı üzerinde dönerken epey yavaştır ve çok fazla enerji harcar.
Ayı ile karşılaştığınızda ve sadece size bakıyorsa sakinliğinizi korumanız gerekir, çünkü ayıların insanlara saldırması çok nadir görülen bir şeydir.
2. Evde Pis Bir Koku Fark Ettiğinizde
Evde pis koku fark ettiniz ve kokunun neden kaynaklandığını bulamıyorsanız, elektrik kablolarındaki yanığın kokusu olma olasılığı yüksektir. Kokunun neden kaynaklandığını buluncaya kadar evdeki elektriği kesmek sizin için iyi olabilir.
3. Denizdeki Akıntıya Kapıldığınızda
Kendinizi yanlışlıkla bir akıntının içinde bulursanız , kıyıya doğru akıntıya karşı yüzmenin hiçbir faydası yoktur; yalnızca enerjinizi boşa harcarsınız. Akıntıdan çıkana kadar kıyıya paralel yüzmeye çalışın, ancak o zaman kıyıya rahat bir şekilde çıkabilirsiniz.
4. Kalp Krizi Sırasında Asprin
Uzmanlar kalp krizi geçirdiğinizi şüphelendiğiniz zaman kişinin hemen uzanıp başının altına bir şey koymalı veya oturup hapı içmelidir. Daha çabuk etki göstermesi için çok iyi çiğnenmesi gerekmektedir.