Her Derde Deva Şifa Deposu Akgünlük Macunu! Bu Macundan Bir Kaşık Tükettiğinizde…

Akgünlük, Afrika ve Arabistan’da meşhur bir ağaç olan Boswellia serrata ağacının sakız reçinesinden elde edilmektedir. Akgünlük, Asya ve Afrika kıtalarında geleneksel tıpta uzun yıllar kullanılmıştır. Tıpta kullanılmasının yanı sıra zengin bir kokuya sahip olmasıyla birlikte, tütsü olarak da kullanılmaktadır. Akgünlük, aynı zamanda gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan bir bitki türüdür. Daha çok Akdeniz bölgesine özgü olan akgünlük sakızı, halk tarafından günlük sakızı olarak da adlandırılır.

Akgünlük Sakızı Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Ne İşe Yarar?

Geleneksel tıpta da uzun yıllar kullanılan akgünlük, günümüzde de birçok hastalığa şifa olarak kullanılır. Her derde deva akgünlük sakızı; akciğer hastalıklarından kanser hastalıklarına, iltihap hastalıklarından anksiyete bozukluklarına, cilt problemlerinden üst solunum yolları hastalıklarına kadar birçok alanda fayda sağlar. İşte akgünlük sakızının bilinmeyen faydaları…

Akgünlük Sakızı Faydaları

Mide rahatsızlıklarına çok iyi gelen akgünlük sakızı; mide yanması, reflü ve mide ağrısı gibi problemler üzerinde oldukça etkilidir.

Solunum yolları hastalıkları üzerinde de olumlu etkileri olan akgünlük sakızı; astım, solunum yolu iltihapları, öksürük, bronşit, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı oldukça şifalıdır.

Kansere karşı koruyucu özelliği olan akgünlük sakızı, kemoterapinin yan etkilerinden vücudu korur.

Bağışıklık sistemini koruyarak vücudun direncini ve enerjisini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendiren akgünlük sakızı, vücudu hastalıklara karşı korur.

Cilt üzerinde birçok faydalı etkisi bulunan akgünlük sakızı cildi zararlı etkenlerden korur. Ciltteki kuru görünümü ve yaşlanmayı önleyerek, cildin daha genç görünmesini sağlar.

Akgünlük sakızı bağırsaklardaki sorunların giderilmesine yardımcı olarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Ağız ve diş sağlığı yönünden de olumlu etkileri bulunan akgünlük sakızı; ağızda oluşan bakterileri öldürür ve diş eti iltihabını giderir.

Sakinleştirici özelliğe sahip akgünlük sakızı; anksiyete ve strese bağlı hastalıkları azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Akgünlük sakızı; çeşitli ağrıların giderilmesinde, karaciğer yağlanmalarında, akciğer hastalıklarının tedavisinde ve daha birçok hastalık üzerinde olumlu faydalar sağlar.

Aynı zamanda akgünlük sakızı, tütsü ve kozmetik sektöründe de etkili bir şekilde kullanılır.

Akgünlük Sakızı Nasıl Kullanılır?

Akgünlük sakızı toz haline getirilerek tüketilebilir. Bu yöntem en popüler yöntemdir. Toz haline getirilerek tüketilen akgünlük sakızını sütün içerisine karıştırarak sabah ve akşam tüketebilirsiniz.

Akgünlük sakızı, tütsü olarak da oldukça fazla kullanılan bir yöntemdir. Tütsü hem beden sağlığa hem de ruh sağlığına çok iyi gelmektedir.

Akgünlük sakızını aktarlardan alarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Aynı zamanda kozmetik alanında kullanılan ve cilt sorunlarına büyük ölçüde yarar sağlayan akgünlük sakızını gıda sektöründen de temin edebilirsiniz.

Akgünlük Macunu Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

100 gram akgünlük sakızı

250 gram kestane balı

İsteğe bağlı zerdeçal

Hazırlanışı;