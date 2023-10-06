Her Derde Deva! Sindirim Sisteminden Cilt Sağlığına Kadar Tam Bir Antioksidan Deposu!
Canlı rengiyle göz kamaştıran, ekşi tadıyla damakta tat bırakan Kızılcık, bin derde derman oluyor. Kızılcığı isteyen kurutarak, isteyen yemeklerde, isteyen meyve suyu olarak tüketiyor. Faydaları ise saymakla bitmez. İşte, diyetisyen Muhammet Nurullah Şahin kızılcıkla ilgili önemli bilgiler verdi.
Antioksidanlar açısından zengindir: Kızılcık, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olur, özellikle flavonoidler ve polifenollerle doludur. Antioksidanların kronik hastalık riskini azaltmada ve genel sağlığı desteklemede rol oynadığına düşünülmektedir.
İdrar Yolu Sağlığı: Kızılcığın genellikle idrar yolu sağlığı ile bağlı olduğu düşünülür. E. coli gibi bazı bakterilerin idrar yolu duvarlarına yapışmasını önlemeye yardımcı olabilecek proantosiyanidinler adı verilen bileşikler içerirler. Bu da potansiyel olarak idrar yolu enfeksiyonu (İYE) riskini düşürür.
Kalp Sağlığı: Kızılcık tüketmek, kolesterol seviyelerini iyileştirerek ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığına katkıda bulunabilir. Kızılcıktaki antioksidanlar da kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Anti-İnflamatuar Özellikler: Bazı çalışmalar, kızılcıkların artrit ve bazı sindirim bozuklukları gibi kronik iltihaplanma ile ilgili durumlar için faydalı olabilecek anti-enflamatuar etkilere sahip olabileceğini düşündürmektedir.