Her Derde Deva! Sindirim Sisteminden Cilt Sağlığına Kadar Tam Bir Antioksidan Deposu!

İdrar Yolu Sağlığı: Kızılcığın genellikle idrar yolu sağlığı ile bağlı olduğu düşünülür. E. coli gibi bazı bakterilerin idrar yolu duvarlarına yapışmasını önlemeye yardımcı olabilecek proantosiyanidinler adı verilen bileşikler içerirler. Bu da potansiyel olarak idrar yolu enfeksiyonu (İYE) riskini düşürür.