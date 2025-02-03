Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor? Bilmedikleriniz sizi şok edecek!

Yumurta tüketimi, çoğu sağlıklı birey için genellikle güvenlidir, ancak bazı kişilerin günde ikiden fazla yumurta yememesi gerekebilir. Yumurtalar kolesterol içerir, ancak yapılan araştırmalar, çoğu insan için yumurtaların kan kolesterol seviyeleri üzerinde minimum etkisi olduğunu göstermiştir. Yine de, diyabet veya kalp hastalığı gibi sağlık sorunları olan bireyler, yumurta tüketimi konusunda bir doktora danışmalıdır.