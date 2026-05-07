Her gün bir avuç kaju yerseniz vücudunuza neler olur? Neye iyi gelir, faydaları ve zararları nelerdir?

KİLO VERDİRİRKEN OBEZİTEYE YOL AÇABİLİR

Lif ve protein bakımından zengin olan çiğ kaju, uzun süre tokluk hissi yaratarak sağlıksız atıştırmalık tüketimini azaltıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini destekliyor. Buna karşın, yüksek kalori içeriği nedeniyle aşırı tüketimi doğrudan kilo alımına ve obeziteye neden oluyor. 100 gramında yaklaşık 553 kalori bulunduran kajunun, günlük enerji ihtiyacını karşılaması ve kilo kontrolüne yardımcı olması için porsiyonunun bir avuç (yaklaşık 30 gram) ile sınırlandırılması gerekiyor.