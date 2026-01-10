Her iki kişiden birinde görülüyor: Çözüm o meyvede bulundu
Türkiye'de yaygın görülen ve kesin bir ilaç tedavisi bulunmayan karaciğer yağlanmasına karşı yürütülen bilimsel çalışma, önemli bir başarıya imza attı. Türk akademisyenin araştırması, geleneksel bir meyvenin tedavi sürecindeki şaşırtıcı etkilerini ortaya koyarak ödüle layık görüldü.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Merve Bayram, Pınar Enstitüsü tarafından düzenlenen 2025 Bilimsel Makale Ödülleri'nde birincilik elde etti.
Pınar Enstitüsü, 2021-2024 yılları arasında hakemli dergilerde yayımlanan çalışmaları; bilime katkı, toplumsal yarar ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda Bayram'ın kızılcık tüketiminin karaciğer hastalığına sahip bireyler üzerindeki etkilerini ele aldığı makalesi birincilik ödülünü kazandı.
Doç. Dr. Hatice Merve Bayram, ödül getiren çalışmanın arka planına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Marmara Üniversitesi'nde doktora tez sürecim kapsamında yürüttüğüm bu çalışma, akademik yolculuğumun önemli bir aşamasını temsil etmektedir. Kurumumun sunduğu teşvik edici yaklaşım, güçlü dayanışma kültürü ve nitelikli akademik paylaşım iklimi; çalışmamın sabırla olgunlaşmasında ve bilimsel bir yayına dönüşmesinde önemli bir motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Bu sürece katkı sunan ve her aşamada destek olan kurumuma içten teşekkürlerimi sunarım."
Ödüllü çalışma, SCIE kapsamında taranan ve Q1 kategorisinde yer alan Journal of Ethnopharmacology dergisinde, "Effects of Cornus mas L. on anthropometric and biochemical parameters among metabolic associated fatty liver disease patients: A randomized clinical trial" başlığıyla yayımlandı.
Makale, toplumda yaygın görülen metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer hastalığına sahip bireylerde, geleneksel olarak tüketilen kızılcık (Cornus mas L.) meyvesinin etkilerini mercek altına aldı.
Türkiye'de neredeyse her iki yetişkinden birini etkileyen bu hastalık için günümüzde kesinleşmiş bir ilaç tedavisi bulunmuyor. Uzmanların temel yaklaşım olarak beslenme ve yaşam tarzı değişikliğini önerdiği hastalıkta, kızılcığın beslenme tedavisiyle kombine ya da tek başına kullanımının etkileri incelendi.
SEKİZ HAFTALIK DENEYDE ŞAŞIRTAN TABLO
Klinik araştırma, beş ayrı grup merkezinde yürütüldü. Gruplar; hem diyet yapan hem kızılcık tüketenler, sadece diyet uygulayanlar, sadece kızılcık tüketenler, herhangi bir müdahale almayanlar ve sağlıklı kontrol grubu olarak belirlendi.
Araştırma ekibi, katılımcılara liyofilize edilerek toz formuna getirilen kızılcığı standart dozda verdi ve süreci yakından takip etti.
Sekiz haftalık uygulamanın ardından elde edilen veriler şu sonuçları ortaya koydu:
- Kızılcık tüketen ve/veya diyet yapan gruplarda kilo, bel çevresi ve vücut yağ oranında azalma görüldü.
- Kan şekeri, insülin direnci ve kolesterol değerlerinde anlamlı iyileşmeler kaydedildi.
- Karaciğer enzimlerinde düşüş gözlendi.
- Sadece kızılcık tüketen grupta dahi kan şekeri kontrolünün iyileştiği tespit edildi.
- Herhangi bir müdahale almayan grupta ise birçok sağlık parametresinde olumsuz değişimler yaşandığı raporlandı.