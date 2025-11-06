Her yaşta ortaya çıkıyor! Çölyak sandığınızdan çok daha yaygın olabilir

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Özgür Ecemiş, kesin sebebi bilinmeyen ve yaşam boyu süren çölyak hastalığının genetik ve çevresel faktörlerden etkilendiğini, anne sütünün ise koruyucu olabileceğini belirtti.

Yayınlanma:

Liv Hospital Samsun Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Özgür Ecemiş, yaşam boyu süren ve her yaşta görülebilen çölyak hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Uzm. Ecemiş, genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu çölyak hastalığının her yaşta ortaya çıkabileceğini vurguladı. Uzman isim, anne sütünün uzun süre verilmesinin de koruyucu bir faktör olabileceğini öne sürdü.

Uzm. Dr. Ecemiş, çölyak hastalığını, "genetik olarak duyarlı kişilerde buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi besinlerdeki glüten isimli proteinlere karşı kalıcı alerji olarak oluşan, kesin sebebi bilinmeyen ince bağırsak hastalığı" şeklinde tanımladı.

"HASTALIK FARKLI BELİRTİLERLE GÖRÜLEBİLİR"

Çölyak hastalığının kliniğinin oldukça farklı olabileceğine değinen Uzm. Dr. Ecemiş, hastalığın artık klasik belirtilerle ortaya çıkmadığını belirtti. Ecemiş, "Çoğu hastada diyare (ishal), yağlı dışkılama, kilo kaybı gibi tipik emilim bozukluğu belirtileri mevcut değildir. Günümüzde anemi, yorgunluk, gaz ve karında şişkinlik, kemik erimesi ve infertilite (kısırlık) gibi belirtiler daha sık görülür" diye konuştu.

Uzm. Dr. Ecemiş, çölyak hastalığının belirtilerinin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini vurgulayarak, başlıca semptomları şöyle sıraladı: Bağırsakla ilgili karın şişliği, karın ağrısı, gaz, hazımsızlık ve kusma sorunları, ishal veya kabızlık, açık renkli veya kötü kokulu dışkı, kansızlık, demir ve B12 eksikliği, yorgunluk ve halsizlik,kemik veya eklem ağrısı, kadınlarda hamile kalmakta güçlük,n edeni açıklanamayan karaciğer hastalıkları, duygu durum değişiklikleri, sinirlilik ve depresyon, diş minesi bozuklukları ve deri döküntüleri.

“TANI İÇİN KAN TESTLERİ VE BİYOPSİ ŞART”

Çölyak hastalığının tanısı için öncelikle özel kan tetkikleri yapıldığını belirten Uzm. Dr. Ecemiş, tanı ve tedavi sürecini anlattı. Ecemiş, "Bu testlerde pozitiflik saptanırsa, tanı oniki parmak bağırsağından alınacak biyopsi ile kesinleştirilir. Biyopside çölyak hastalığı ile uyumlu değişiklikler saptandığında tanı konulu" dedi.

Tedaviye de değinen uzman isim, "Çölyak hastalığının tek tedavisi, glüten içeren gıdaların diyetten tamamen çıkarılmasıdır. Bu aşamada uzman hekimler olarak hastalarımızı glütensiz beslenme konusunda detaylı bilgi alabilmeleri için diyetisyene yönlendiririz. Diyetinize başladığınızda, birkaç hafta içinde ince bağırsağınızdaki iltihaplanmada gerileme görülür" ifadelerini kullandı.

