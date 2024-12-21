İkizi olanlar dikkat! Genç yaşta kalp krizleri artıyor mu?

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, kalp hastalıklarının genetik faktörlerle ilişkilendirilebileceğini belirtti. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Altay, “İkizlerin birinde kalp hastalığı varsa, diğer ikizinin de kontrol edilmesi gerekiyor” dedi. Altay, kalp krizlerinin hem genetik hem de çevresel faktörlerden kaynaklanabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Altay, tek yumurta ikizlerinin genetik olarak aynı olduklarını, ancak yaşam tarzlarının farklı olmasının kalp hastalıkları üzerindeki etkisini de incelediklerini söyledi. “Bir ikiz sigara içiyor, sağlıksız besleniyor ve fazla kilolu. Diğer ikiz ise sağlıklı yaşam tarzı benimsemiş. Genetik olarak aynı olmalarına rağmen, yaşam tarzı farkı nedeniyle birinde kalp hastalığı görünürken diğerinde görülmüyor” şeklinde konuştu. Bu örnek, yaşam tarzı faktörlerinin genetikten daha fazla etkili olabileceğini gösteriyor.

AŞILAR KALP KRİZİNİ ARTIRDI MI?

Son dönemde medyada genç yaşta kalp krizlerinden ölümlerle ilgili artan haberler dikkat çekiyor. Prof. Dr. Altay, bu durumun yalnızca günümüzde değil, geçmişte de olduğunu belirterek, stres, kötü yaşam alışkanlıkları, sigara, alkol ve obezite gibi faktörlerin etkili olduğunu söyledi. Ayrıca, kalp krizlerinin aşılarla ilişkili olduğuna dair yapılan spekülasyonlara da değinen Altay, “Aşı olmanın kalp krizini artırdığına dair objektif bir veri yoktur. Yapılan araştırmalar, aşı olanlarda kalp krizi ve pıhtı olaylarının daha az olduğunu göstermiştir” dedi.

KORONAVİRÜS VE KALP HASTALIKLARI

Prof. Dr. Altay, koronavirüs sürecinin kalp hastalıkları üzerinde etkili olabileceğini, ancak aşılama ile kalp krizlerinin doğrudan ilişkili olduğunu gösteren bir veri bulunmadığını ifade etti. Bu açıklamalar, kalp hastalıkları ve genç yaşta ölümlerle ilgili endişeleri hafifletmeye yönelik önemli bir açıklama oldu.