İngilizler Yine Zehir Zıkkım İçirmişler! Sütlü Çaydaki İntihara Kadar Sürükleyen Tehlike

İngilizlerin en meşhur içeceklerinden biri olan sütlü çayda büyük tehlike saptandı. Sosyal medyada tüketimi adeta trend olan sütlü çay depresyonu mu tetikliyor? Uzmanlar ucu intihara kadar giden uyarıları ardı sıra açıkladı.

İngilizler Yine Zehir Zıkkım İçirmişler! Sütlü Çaydaki İntihara Kadar Sürükleyen Tehlike
İngilizler yine zehir zıkkım içirmişler! Süt çayındaki intihara kadar sürükleyen tehlike
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Bubble Tea olarak da kullanılan ve İngilizlerin tüm dünyaya yaydığı sütlü çayda iki büyük tehlike saptandı. Adeta sosyal medyada tüm dünyaya fenomenler aracılığı ile yayılan 2. Dünya savaşında ise ikon olan sütlü çay, depresyonu mu tetikliyor? Uzmanlar bu sorunun yanıtını açıkladı. Sütlü çayın insan sağlığına yaptığı  tetiklemeler ağızları açık bıraktırdı. 

Sütlü Çay İntihara Mı Sürüklüyor?

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi ve Merkez Finans ve Ekonomi Üniversitesi'nde sütlü çay üzerinde yapılan araştırmalarda bazı semptomlar keşfedildi. Anksiyetenin çoğunlukta olduğu ruhsal hastalıkları sütlü çayın tetiklemesindeki en büyük etken çok fazla tüketilmesinden kaynaklı olduğu açıklandı. 

Özellikle gençler arasında görülen bu bulgular, sürekli olarak sütlü çay isteği ile yanıp tutuşanların bir süre sonra kafein bağımlılığının artığı görüldü. Bulgular ana resmi ortaya çıkartarak gençlerde artan intiharlarında bu tarz içeceklere yönelimin artması kaynaklı olduğu vurgulandı. 

Sütlü çayın zararları

Şeker tüketimini artıran sütlü çay beraberinde obezite ve gizli şeker tarzı hastalıkları da beraberinde getirdiği tespit edildi. Öğrenciler arasında yapılan verisel testte yarısından fazlasının sütlü içeceğe olan ilgisinin artmasından kaynaklı yaşandığının altını çizdi. 

Gün içinde 4 bardaktan  fazla sütlü çay içen öğrencilerde bunalıma sık girme saptanmıştır.  Moral bozukluğundaki artış ve iç travmalar gün yüzüne çıkarıldı. Gençlerin çoğunda ise iç dünyasında özlem sevgi tarzı duygularına karşı savaştıkları saptadı. 

Ekip ayrıca, obeziteden diş çürümesine, bağımlılıktan depresyona kadar, sütlü çayla bağlantılı olabilecek hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara karşı önlem alınmasını tavsiye ediyor. Çinli Bilim insanları çayın tüketimi artıkça geleceğe yönelik gençler arasında depresyon riskinin daha da tetikleneceği yönünde bir sonuca varıldı. 

Karyağdı Armudunun Nesli TehlikedeKaryağdı Armudunun Nesli TehlikedeGündem
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