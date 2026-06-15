İnönü Üniversitesi'nde dünyada bir ilk: 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi

Türkiye, tıp alanında daha önce benzeri görülmemiş bir cerrahi girişime sahne oldu. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü bünyesinde görev yapan Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi, tıp literatüründe daha önce yer almayan 8'li çapraz karaciğer nakli prosedürünü tamamladı. Gerçekleştirilen bu cerrahi müdahale, ülkenin organ nakli konusundaki akademik ve klinik kapasitesini uluslararası alanda yeniden teyit etti.

HER YIL BİNLERCE KİŞİYE YENİ HAYAT

İstatistiklere göre ülke genelinde yılda yaklaşık 1.800 karaciğer nakli operasyonu yapılıyor. Bu cerrahi müdahalelerin 300'den fazlası ise doğrudan dünya çapında bir marka haline gelen İnönü Üniversitesi bünyesinde yetişen bilim insanları tarafından, söz konusu enstitüde gerçekleştiriliyor.

Operasyonun ardından kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türk hekimlerimizle gurur duyuyoruz. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitümüzde, dünyada bir ilke daha imza atıldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibi, gerçekleştirdikleri 8'li çapraz karaciğer nakli ile tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Türkiye, İnönü Üniversitemizde yetişen bilim insanları sayesinde karaciğer naklinde dünya çapında bir marka hâline geldi. naklinde dünya çapında bir marka hâline geldi. Ülkemizde yılda yaklaşık 1.800 karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu nakillerin 300'den fazlası bu enstitüde gerçekleştirilmektedir. Bu büyük başarıya imza atan tüm bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu topraklardan dünyaya şifa dağıtıyorsunuz." ifadelerini kullandı.