IQ'sunun sınırı yok! En zeki kan grubu hangisidir?

Japon bilim insanları kan grubu üzerinde yapılan araştırmalarda kan gruplarının kişinin karakterinden yaşadığı hastalıklara kadar işaretler barındırdığını belirtti. En önemlisi ise IQ oldu. IQ'sunun sınırının olmadığı kan gurubunun üzerinde ise yapılan araştırma sonucu herkesi şaşırttı.

Japon bilim insanları zeki olan insanların taşıdığı kan grubunun beyinlerinin neredeyse yüzde 80'ini kullandığı ortaya çıktı.

EN ZEKİ KAN GRUBU HANGİSİDİR?

En zeki kan grubu A kan grubudur. İş becerisi oldukça yüksek olan A grupları bir işi en mantıksal ve matematiksel yolla çözerler. İletişim konusunda oldukça becerikli olan A kan gruplarına sahip olanların çoğu en üst mesleki beceriklere sahiplerdir.

A kan grubu en sık gördükleri hastalık ise üst solunum yollarıdır. Bu yüzden bu hastalıklara karşı bağışıklıkları aynı zamanda güçlüdür.

B kan grubu ise oldukça baskıcı ve bencildir. Olayları kısa sürede çözmeye çalışırlar. Düzen hastasıdırlar. B kan grubu akciğer ve karaciğer hastalıklarına sık sık yakalanırlar.

AB kan grubu ortama hızlı uyum sağlayan lafı çok iyi çeviren unutkanlıkta bir numara olanlardırlar. İyi olsa bile eleştiriye gelemeyen bu kan grupları bu yüzden sık sık alzheimer riskiyle karşı karşıyadırlar.

0 kan grubu sezgileri güçlü tavırları gizemlidir. Dengesiz bir düşünme biçiminden oldukça rahatsızlardır. Sık sık baş ağrısı gibi sorunlar yaşarlar.