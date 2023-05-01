İşitme kaybı olanlar demans riskinden nasıl kurtulabilir?
10 yılı aşkın sürede 438 bine yakın kişinin verileri incelenerek yapılan bir araştırmaya göre, işitme kaybı olan kişilerin erken aşamada işitme cihazı kullanması demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
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Sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırma, duyma kaybının demans (bunama) üzerindeki potansiyel etkisini ve demansın sağlık sistemi üzerindeki yükünü azaltmada işitme cihazlarının önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
Demans, hafızayı, düşünmeyi ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme becerisini etkileyen çeşitli hastalıklar için kullanılan genel bir terim.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre şu anda dünyada 55 milyon demans hastası var. Bu sayının 2050'ye kadar üç katına çıkması bekleniyor.
Yaşlı nüfusun giderek artması nedeniyle demans sağlık alanında en büyük tehditlerden biri olarak görülüyor.