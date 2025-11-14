İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: “Gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih’te yaşanan olay sonrası kent genelinde gıda zehirlenmelerine yönelik olağan dışı bir artış görülmediğini, erken uyarı sistemlerinde de alarm saptanmadığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: “Gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir”
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih’te yaşanan olayın ardından kent genelindeki gıda zehirlenmesi verilerini değerlendirdiklerini belirtti. Güner

“Fatih’te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemlerinin de bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm üretmediğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

BABANIN DURUMU KRİTİK

“Hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir.”

Güner, söz konusu olaya ilişkin inceleme ve soruşturma süreçlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Şam’da art arda patlamalar! Roketli saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildiŞam’da art arda patlamalar! Roketli saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildiGündem
Bungalov ilanlarıyla tuzak kurdular! 35 milyonluk vurgunda 14 tutuklamaBungalov ilanlarıyla tuzak kurdular! 35 milyonluk vurgunda 14 tutuklamaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

zehirlenme il sağlık müdürü
Günün Manşetleri
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor
İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon
'Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip yeni bir alan var'
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Çok Okunanlar
Yarın 17 şehre kar yağacak! Yarın 17 şehre kar yağacak!
Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı? Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı?
İslam Memiş gram fiyatı için 8 bin TL tahmini verdi İslam Memiş gram fiyatı için 8 bin TL tahmini verdi
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi!
Altın yeniden atağa kalktı! Altın yeniden atağa kalktı!