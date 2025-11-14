İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: “Gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih’te yaşanan olayın ardından kent genelindeki gıda zehirlenmesi verilerini değerlendirdiklerini belirtti. Güner

“Fatih’te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemlerinin de bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm üretmediğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

BABANIN DURUMU KRİTİK

“Hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir.”

Güner, söz konusu olaya ilişkin inceleme ve soruşturma süreçlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.