İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kentte maymun çiçeği vakası görüldüğü iddialarına yanıt verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı - Resim: 1

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: 

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İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı - Resim: 2

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır.

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İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı - Resim: 3

Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

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İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı - Resim: 4

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

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İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı - Resim: 5

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

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İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı - Resim: 6

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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