İstanbul'da salgın yayılıyor: Uzmanlar uyardı!

Gündüz ve gece sıcaklıklarının değişmesi, kapalı alanlarda geçirilen sürenin uzaması ve yakın temas, solunum yolu virüslerinin bulaşmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar; burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi belirtilerin görülmesi durumunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

OKULLARDA HİJYEN VE HAVALANDIRMA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Yeni eğitim öğretim döneminde sınıf ortamında çocukların yakın temasta olması virüslerin yayılımını artırıyor. Bu süreçte alınabilecek temel tedbirler şunlar:

Çocukların ellerini düzenli olarak sabunla yıkaması sağlanmalı.

Sınıflar sık sık havalandırılarak ortam taze tutulmalı.

Belirtileri gösteren hasta öğrencilerin durumu yakından takip edilerek okula gönderilmemesi bulaş riskini azaltıyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Mevsim geçişlerinde vücut direncini korumak ve bağışıklık sistemini desteklemek büyük önem taşıyor. Uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor:

Sebze ve meyve ağırlıklı, dengeli bir beslenme düzeni benimsenmeli.

Yeterli düzeyde protein alımına ve bol sıvı tüketimine özen gösterilmeli.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenli uyku ve dinlenme ihmal edilmemeli.

Ne zaman doktora gidilmeli? Uzun süren yüksek ateş, nefes darlığı, ciddi halsizlik veya genel durumda kötüleşme gözlendiğinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Kaynak: Haber Global