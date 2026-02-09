İstanbul'da sigara savaşında 2025 bilançosu: Sigarayı bırakma oranları açıklandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sigara bırakma polikliniklerinde ilaçla tedavi edilen yaklaşık 10 bin kişinin sigarayı bıraktığı bildirildi.

Kent genelinde tütünle mücadele kapsamında geniş bir hizmet ağı oluşturuldu. İstanbul’daki 34 hastanede 49 sigara bırakma polikliniği aktif olarak çalışırken, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde de sigara bırakma danışmanlığı hizmeti veriliyor. Doktor ve sağlık personelinin yaptığı değerlendirmelerin ardından başvurucular, ilgili hastanelerdeki sigara bırakma polikliniklerine sevk ediliyor. Vatandaşlar bu hizmetlere erişim için e-nabız, MHRS veya 182 hattı üzerinden randevu alabiliyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığının ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayanlara da sigarayı bırakmaları için danışmanlık hizmeti sunuluyor.

'SİGARA BİR HASTALIK OLARAK KABUL EDİLMELİ'

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada tütün bağımlılığının tüm dünyada ve Türkiye'de ciddi bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dünyada yılda 8 milyon kişinin sigara veya sigaraya bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini aktaran Güner, Türkiye'de ise bu sayının 100 binden fazla olduğunu kaydetti. Pasif içiciliğin de ciddi bir risk oluşturduğuna ve insanlara zarar verdiğine dikkati çeken Doç. Dr. Güner, sigaranın bir hastalık olarak ele alınması gerektiğine işaret etti. Güner, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Sigara bağımlı bir hastalık. Bu hastalığı önce kabul edip, bunla mücadele etmeye çalışmamız lazım."

43 BİN BAŞVURUDA 10 BİN KİŞİ BIRAKABİLDİ

Sağlık Bakanlığının tütün bağımlılığıyla mücadelesinin aralıksız sürdüğünün altını çizen Güner, Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun konuyu yakından takip ettiğini vurguladı. Güner, "Vatandaşımızın bu hastalığı yenebilmesi için sigara bırakma polikliniklerimizi hizmete aldık. Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da bire bir takip ettiği ve hassasiyet gösterdiği hususlardan bir tanesi bu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki istatistiklere değinen Güner, 2025 yılı verilerini şu sözlerle paylaştı: "İstanbul'da 2025 yılında 43 binden fazla kişi sigara bırakma polikliniklerimize başvurdu. 43 binden yalnız 10 bine yakın kişi sigarayı bırakabildi."

Doç. Dr. Güner, tütünle mücadelenin 4207 sayılı Tütünle Mücadele Kanunu kapsamında, Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte yasal zeminde sürdürüldüğünü dile getirdi. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların Alo 171 hattı üzerinden sürece dahil olabildiğini anlatan Güner, yeni uygulamaya alınan mobil sigara bırakma poliklinikleri hakkında da bilgi verdi. Güner, mobil ekiplerin çalışma sahasını şu şekilde tarif etti: "Mobil sigara bırakma poliklinikleriyle üniversitelerden tutun, kahvehaneler, çarşılar, pazarlarda adım adım vatandaşlarımızın yanına giderek, onlara sigaranın zararlarını, sigaradan nasıl kurtulabileceklerini anlatıyoruz."

İstanbul'da sigarayı bırakmak isteyen kişilere "kişiye özel tedavi" uyguladıklarını anlatan Güner, sağlık danışmanlarının başvurunun ardından kişinin bağımlılık düzeyini ölçtüğünü ve planlamanın buna göre yapıldığını söyledi.

Güner ayrıca, kadınlarda sigara kullanma oranının günden güne arttığına da dikkati çekti. Açıklamalarını devletin zirvesindeki hassasiyete atıf yaparak sonlandıran Güner, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti belli. Sağlıklı nesiller, çocuklar, tütünsüz ve dumansız bir hayat için sağlıklı bir hayatta mücadele edip bu başarıya hep beraber ulaşmamız lazım."