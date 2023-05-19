İzmir’de sağlık çalışanına şiddet

Sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Son olay İzmir’de yaşandı. Sağlık Çalışanı U.D. İzmir Eğitim diş Hastanesinde görevini yaparken şiddete maruz kaldı.



Hastanın başında beklemek isteyen hasta yakını S.İ.’yi uyaran sağlık çalışanı U.D., önce küfür yedi, ardından da darp edildi.



Darp edilen çalışanın arkadaşları hastane önünde olayı protesto etti.



Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol şiddet uygulayan kişi hakkında şikayetçi olduklarını açıkladı.



Doğruyol şiddet olaylarını caydırıcı kanuni düzenlemelerle son bulacağını belirtti.



