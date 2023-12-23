JN.1 Virüsünde Yeni Gelişme! Bağırsaklarda Mide Böceği Riski Taşımasından Şüpheleniliyor
Covid-19'un omicron varyantının alt varyantı olarak bilinen JN.! virüsüne dair yeni bir gelime yaşandı. Solunum sistemini etkileyen virüsün aynı zamanda mideyi de etkilediği düşünülüyor. Uzmanlara göre Jn.1 virüsünün mide böceğine dönüşebileceğini düşünülüyor.
Daily Star'da yayınlanan habere göre JN.1 virüsünün solunum sistemi dışında, mideyi de etkileyeceğini açıklandı.
Bazı virologlar, JN.1 virüsünün bağırsaklarda da rahatsızlık oluşturabileceğini ve midede böceğe dönüşmesinden şüpheleniyor.
Uzmanlar, JN.1 hastalarının, midede bulunan atık sularda daha çok bakteri oluştuğunu açıkladı. Mide böcekleri ise bu atık suların içerisinde yaşıyor.
Missouri Üniversitesi'nden Profesör Marc Johnson, hastalığın dünya çapında artmaya başladığını açıkladı.