Kabuğu Gençleştiriyor Çekirdeği Kemikleştiriyor! Bir Kaşık Taş Gibi Olun
Kabuğu deri, eti et, çekirdeği kemik yapan iğdenin bilinmeyen faydaları! Birçok hastalık üzerinde olumlu etkisi olan iğdenin faydalarını sizin için araştırdık. İğdenin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Tüm detaylar yazımızda.
Halk arasında pek bilinmeyen fakat sağlığa birçok faydası bulunan iğde, zeytingiller ailesine ait bir meyve türüdür. İğde, Türkiye’nin her bölgesinde yetişebilen ve kuraklığa dayalı bir meyvedir. Genellikle taze olarak bilinen ve tüketilen iğde, toz olarak da tüketilmektedir. Bunun yanında iğde çekirdeğinin tozu bile oldukça yararlıdır. İğde başlı başına bir şifa kaynağıdır. İğde, antioksidan açısından oldukça zengin bir meyve türüdür. Aynı zamanda iğde içerisinde, C vitamini ve prebiyotik liflerde bulunduruyor.
Kabuğu Deri, Eti Et, Çekirdeği Kemik Yapan İğdenin Faydaları
- Böbrekleri ısıtır ve hemoroidi tedavi eder.
- Kolları ve bacakları güçlendirir.
- Akciğer enfeksiyonunu kurutup, sulanmasını tedavi eder.
- Vücudun vitamin eksikliğini ortadan kaldırır.
- İdrar damlatma sıkıntısını sona erdirir.
- Kemik kırıklarını ve çatlaklarını tedavi etmek için eşsiz bir ilaçtır.
- Egzama hastalığının tedavisinde kullanır.
- İçerisinde bulundurduğu omega 7 sayesinde saç ve tırnakları kuvvetlendirir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini düzenler.
- Ağız ve diş sağlığını olumlu yönde etkiler.
- İğdenin çok güçlü bir antioksidan etkisi bulunmaktadır. Vitamini ile midenin ve bağırsakların enfeksiyonunu giderir. Ödeme karşı mücadele eder.
- İğde karaciğer sirozu olan hastalar için oldukça etkilidir.
- İğde tozu pıhtılaşan beyaz kan hücrelerinin miktarını azaltır ve kalp hastalığı riskini düşürür.
- İğde tozu şeker diyetinin neden olduğu yüksek tansiyonu azaltır.
- İğde çekirdeğinin tozu kıkırdak üretir. Süt ile karıştırıldığında eklemleri tamir eder ve sırt ağrısını giderir. Aynı zamanda iğde çekirdeğinin tozu; iltihaplı romatizma, eklem ağrıları ve kemik erimesi gibi rahatsızlıkları önlemektedir.
- İğde tozunu bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz tozunu sütün içerisine koyup da tüketebilirsiniz.
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