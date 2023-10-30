Kabuğu Gençleştiriyor Çekirdeği Kemikleştiriyor! Bir Kaşık Taş Gibi Olun

Halk arasında pek bilinmeyen fakat sağlığa birçok faydası bulunan iğde, zeytingiller ailesine ait bir meyve türüdür. İğde, Türkiye’nin her bölgesinde yetişebilen ve kuraklığa dayalı bir meyvedir. Genellikle taze olarak bilinen ve tüketilen iğde, toz olarak da tüketilmektedir. Bunun yanında iğde çekirdeğinin tozu bile oldukça yararlıdır. İğde başlı başına bir şifa kaynağıdır. İğde, antioksidan açısından oldukça zengin bir meyve türüdür. Aynı zamanda iğde içerisinde, C vitamini ve prebiyotik liflerde bulunduruyor.

Kabuğu Deri, Eti Et, Çekirdeği Kemik Yapan İğdenin Faydaları